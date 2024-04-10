Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией

Российский ИТ-рынок достиг высокой степени готовности к переходу на отечественные инструменты разработки: 52% представителей цифровой индустрии рассматривают возможность старта импортозамещения в 2024-2025 годах. Однако специалисты видят точки роста для новых продуктов. К таким выводам пришли эксперты платформы «Сфера» («Холдинг Т1») после подведения итогов исследования Russia DevOps Report 2023.

Аналитики собрали масштабную базу знаний: были опрошены 817 представителей компаний-лидеров российского рынка, включая руководителей и инженеров команд разработки. Исследователей интересовал вопрос, какие изменения рынка DevOps российские компании считают ключевыми, какие инструменты используют, как преодолевают технологические и кадровые вызовы.

Все без исключения респонденты назвали уход иностранных вендоров и ужесточение регуляторных требований главными факторами, изменившими их работу. Как следствие, доля компаний, использующих решения российских поставщиков, увеличилась с 54% в 2022 г. до 77% в 2023 г. Тренд на импортозамещение подтверждается также ростом – с 56% до 73% – числа организаций, практикующих применение решений с открытым исходным кодом.

Согласно исследованию, свыше половины опрошенных полагают, что рынок уже готов к переходу на отечественные решения. При этом 37% профильных специалистов (ИТ-архитекторов, специалистов по безопасности и инженеров) отмечают, что российским DevOps-инструментам еще предстоит качественная эволюция, чтобы достичь высоких стандартов, к которым привыкли пользователи решений от мировых лидеров.

Рост числа кибератак во всем мире, а также ужесточение регуляторных правил привело к корпоративному запросу на повышение уровня информационной безопасности процесса разработки. Более всего киберугрозами озабочены небольшие и средние команды разработки с числом участников до тысячи человек, — среди них каждая вторая указывает на рост «показателя страха». Многие специалисты видят решение проблемы в автоматизации поиска уязвимостей.

Последний год продемонстрировал рост интереса ИТ-разработчиков к облачным технологиям. Каждый пятый респондент среди важных факторов развития практик назвал активный перевод DevOps-процессов на облачные платформы. Значительная часть опрошенных (44%) планирует рассмотреть такую возможность. На текущий момент только 4% респондентов заявили, что все DevOps-инструменты развернуты в облачной среде. Подавляющее большинство (69%) использует гибридную инфраструктуру, а 27 % — только собственную, предпочитая сохранять критически важные данные в закрытом контуре.

Потенциальный интерес во многом объясняется тем, что за счет облачной миграции снижаются финансовые затраты (это факт отметили 45% респондентов) и повышается гибкость процессов разработки (43%).

Новый и заметный тренд — рост применения технологий искусственного интеллекта на всех стадиях жизненного цикла программного обеспечения. Как показало исследование, почти половина респондентов (49%) уже так или иначе применяет инструменты с использованием ИИ.

Один из разделов исследования был посвящен кадровому анализу DevOps-команд, так как участники опроса назвали дефицит специалистов основным препятствием на пути более активного развития DevOps-практик. Нехватку высококвалифицированных кадров отметили 42% респондентов. Также в ходе исследования удалось выяснить, что неудовлетворенные зарплатные ожидания — главная причина текучки кадров: 35% опрошенных специалистов покинули предыдущее место работы именно из-за отсутствия роста вознаграждения.

«Впервые мы опубликовали Russia DevOps Report в 2023 г. Нам было важно в момент кардинальной перестройки ИТ-ландшафта зафиксировать срез рынка разработки продуктов и его ключевые проблемы. В этом году исследование стало более масштабным и глубоким, существенно возросло число компаний-участников исследования. Ряд из них имеет десятки ИТ-команд с числом сотрудников более чем 1 тысяча. Замечу, что самыми активными были компании из сфер, обладающих максимальной цифровой зрелостью: ритейл, телекоммуникации, банковская отрасль, консалтинг», — сказал заместитель генерального директора «Холдинга Т1», управляющий директор НОТА Кирилл Булгаков.

«Наше исследование выявило, что 84% компаний создают высокотехнологичные продукты для внутреннего использования, около 38% — для внешнего рынка. При этом у почти 15% компаний в разработке находится более 50 продуктов одновременно, а это значит, что потребность в надежных DevOps-инструментах и готовых фреймворках, которые приведут к унификации и централизации процесса, будет только расти. Бизнес ждет от таких решений снижения себестоимости разработки за счет автоматизации и улучшение качества кода», — сказал Евгений Калашников, CPO инженерных инструментов платформы «Сфера».

Russia DevOps Report проводится с 2022 г. В этом году партнерами исследования стали МТС, IBS, Yandex Cloud, «Лаборатория Касперского», НИУ ВШЭ, ИСП РАН, а также «ЭКОПСИ Консалтинг».

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Платформа Сфера (SFERA — Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility) — платформа производства ПО, разработка вендора отечественного ПО НОТА («Холдинг Т1»). «Сфера» включает в себя более 40 инженерных инструментов для управления разработкой, тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, а также инженерных инструментов для работы с исходным кодом и инструментами мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов. Они интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла. Помимо этого, платформа содержит регламентирующую эффективную организацию процессов разработки методологию, которая покрывает восемь основных слоев: процессы сопровождения, управление людьми, стримами и командами, управление разработкой, управление продуктами и сервисами, инженерные практики, культура и ценности и сквозной мониторинг на всех этапах разработки».

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в «Холдинг Т1». Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «НОТА Модус» (ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга «НОТА Визор» (ex. T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».