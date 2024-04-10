Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ

Российский разработчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Об этом CNews сообщили представители Bimeister.

Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий — единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются лидерами газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации — продуктами Bimeister пользуются более 10 тыс. сотрудников промышленных предприятий.

«Развитие ИТ-отрасли для промышленного сектора — одна из приоритетных задач российской экономики. Использование решений Bimeister позволяет перейти на принципиально новый уровень управления промышленными предприятиями, повысить эффективность их деятельности и реализовать стратегический подход к управлению основными фондами. Партнерство с Группой «ОМЗ Перспективные Технологии» позволит поддерживать скорость разработки и наращивания востребованной функциональности ИТ-систем на нынешнем высоком уровне, а также значительно расширить портфель проектов Компании за счет интенсификации замещения импортных решений. Вместе с существующей командой менеджмента мы нацелены на плодотворную совместную работу, направленную на сохранение высокой удовлетворённости заказчиков качеством ИТ-решений Bimeister и достижение высоких финансовых результатов», – сказал Роман Кувшинов, генеральный директор ПАО ОМЗ.

«Все наши продукты созданы на современном стеке технологий, что позволяет легко развертывать их в инфраструктуре заказчика, масштабировать и выдерживать большую нагрузку; также ведется непрерывная работа по повышению производительности сервисов, большое внимание уделяется процессам обеспечения информационной безопасности и защите персональных данных. Сделка позволит Bimeister нарастить клиентский портфель, обеспечит доступ к новым перспективным заказчикам и подтвердит надежность в качестве поставщика современных ИТ решений для промышленных предприятий», – сказал Артем Клименко, генеральный директор «Bimeister Холдинг».

Цифровая модель предприятия, построенная на базе решений Bimeister, позволяет: в ходе инвестиционно-строительной деятельности: управлять структурой инженерных данных об активе, обеспечивать цифровизацию документооборота, контролировать качество выпускаемой документации, вести цифровое управление строительством; в ходе управления эксплуатацией актива: внедрить решения по цифровизации бизнес-процессов, выстроить оптимальную стратегию обслуживания, управления надежностью, прогнозированию отказов, сокращению времени простоев и снижению рисков повторного возникновения инцидентов, управлять и контролировать исполнение мероприятий ТОиР.

Все разрабатываемые продукты входят в реестр отечественного ПО Минцифры России и отвечают требованиям российского законодательства в области импортозамещения.

Для Группы «ОМЗ Перспективные Технологии», управляющей компании, инвестирующей в технологические активы с потенциалом роста в стратегических отраслях экономики РФ, Bimeister становится одним из ключевых активов кластера «ИТ решения для промышленности».

Богатый опыт Bimeister в разработке гибких цифровых решений, мощный экспертный потенциал и научно-техническая база, объединённая с возможностями Группы «ОМЗ Перспективные Технологии», укрепит позиции Компании на рынке в качестве надежного ИТ-вендора, расширит отраслевое присутствие за счет вхождения в стратегические мегапроекты крупных заказчиков, а также позволит стать базовым комплексным решением по управлению промышленными предприятиями на отечественном рынке.

В планах «Bimeister» – дальнейшее активное расширение продуктовой линейки за счет собственных разработок, партнерства с другими игроками рынка и выход на IPO.

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Bimeister – российская Группа Компаний, реализующая проекты по созданию комплексных цифровых моделей промышленных предприятий. В Группу Компаний входят: разработчик импортонезависимых ИТ-продуктов, применимых на всех стадиях жизненного цикла промышленного актива; центр компетенций, реализующий комплексные проекты по созданию и наполнению данными цифровых моделей промышленных предприятий, внедрению и адаптации ИТ-продуктов; учебный центр, занимающийся обучением сотрудников передовым технологиям информационного моделирования, риск-ориентированному управлению надежностью и др.

ПАО ОМЗ инвестирует в развитие инновационных компаний-разработчиков информационных решений, производителей оборудования для нефтегазового комплекса, химической и нефтехимической промышленности, металлургии, космоса, медицины и водородной энергетики, реализует комплексные инжиниринговые проекты. ПАО ОМЗ является интегрированным инжиниринговым и научно-производственным холдингом, включено в перечень системообразующих организаций российской экономики.