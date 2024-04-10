Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО

Аналитическая платформа «Советник BI» для автоматизации анализа данных, разработанная для руководителей различных организаций, госучреждений, органов власти и территорий, внесена в реестр российского ПО.

«Советник BI» относится к классу средств обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений, который может использоваться в различных отраслях экономики для мониторинга бизнес-процессов, выявления тенденций, отслеживания KPI и оценки эффективности деятельности организации.

В статусе пилотного проекта «Советник BI» внедрялся в медицинских учреждениях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С его помощью решалась одна из ключевых задач — вопрос с разгрузкой очередей пациентов при госпитализации. Итогом реализации стало повышение скорости принятия управленческих решений, уровня удовлетворенности пациентов услугами. Модель прогноза загрузки по отделениям позволила выявить пиковые часы и впоследствии оперативно вносить необходимые изменения в штатное расписание больницы, сократить для пациентов время ожидания помощи. А в декабре 2023 г. платформа была внедрена в Гатчинской межрайонной больнице в составе системы управления здравоохранением.

«Аналитическая платформа «Советник BI» подходит не только для медицинских учреждений, но и для организаций из других отраслей, где есть необходимость получать независимые от человеческого фактора данные. Решение легко настраивается под любые задачи контроля и мониторинга, автоматизируя процесс сбора, обработки и аналитики данных. В целом процесс цифровизации сегодня проходят все отрасли без исключения. И наша задача как разработчиков дать больше инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов. Внесение нашей платформы в реестр отечественного программного обеспечения для заказчиков является гарантией того, что решение соответствует всем необходимым требованиям и стандартам», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.