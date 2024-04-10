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Рассада-онлайн: татарстанские садоводы стали активнее в интернете

Жители республики начали подготовку к дачному сезону. С начала апреля 2024 г. трафик на тематические интернет-ресурсы увеличился на 36% в сравнении с тем же периодом в марте 2024 г. В феврале 2024 г., когда садоводы начали сажать рассаду, значения были на 60% ниже апрельских. Об этом CNews сообщили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».

Чаще татарстанцы узнают секреты посадок на платформе клуба любителей дачи 7dach.ru, на ресурсе с полезными советами ogorod.ru и экспертной площадке antonovsad.ru. На этих сайтах в апреле 2024 г. зафиксирован максимальный объем дата-трафика из республики. Также огородные хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из Татарстана за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и пятницам — перед поездкой за город.

Чтобы полезные сервисы были доступны на приусадебных участках, к началу дачного сезона «МегаФон» расширил инфраструктуру связи вблизи садовых массивов под Казанью. Более быстрая загрузка онлайн-сервисов стала доступна в СНТ «№ 3 НПО Завода СК имени Кирова», «Солонка», «Березовая Роща», «Светлый» и др. Теперь садоводы могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

«В летний период использование мобильной передачи данных на территориях садовых товариществ вырастает в два-три раза. Дополнительное оборудование увеличивает емкость сети. Это значит, что возрастающее потребление дата-трафика не будет отражаться на времени загрузки необходимого контента. Наши абоненты, находясь за городом, могут искать советы по уходу за садовыми растениями, делиться фотографиями собранных урожаев и наслаждаться просмотром видео, не беспокоясь о качестве связи и скорости интернета», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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