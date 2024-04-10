МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае

ПАО «МТС» сообщает о завершении модернизации сети LTE на участке федеральной трассы Чита-Хабаровск в районе села Нарын-Талача Карымского района. Благодаря проведенным работам на сети скорость мобильного интернета возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество связи теперь доступно всем путешественникам и водителям большегрузов, направляющихся из Байкальского региона на Дальний Восток и обратно. Ежедневно водители и пассажиры проезжающие по этой трассе пользуются онлайн-картами и путеводителями, платежными сервисами при покупке топлива, посещая придорожные кафе и магазины. Также скоростной интернет МТС получили более 600 жителей села Нарын-Талача, которые могут пользоваться привычными цифровыми продуктами и экосистемными сервисами МТС даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«Федеральная трасса «Амур» - важная транспортная и логистическая артерия, которая связывает западные и восточные регионы нашей страны. Транспортный и пассажирский потоки ежегодно увеличиваются, а вместе с этим возрастает роль телеком-инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт и безопасность для путешествующих на дальние расстояния. С наступлением лета автотрафик увеличится - любители самостоятельного отдыха из Забайкалья, Иркутска и Бурятии отправятся на пляжи Приморья. Улучшенные скорости позволят автопутешественникам и водителям транспорта, проезжающего этот участок трассы, следить за маршрутом и оплачивать покупки в пути», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС обновила телеком-оборудование в центральном районе Читы, в селе Домна, Улеты, а также городах Могочи, Борзя и Краснокаменск.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.