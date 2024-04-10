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«Гравитон» разработал новые высокопроизводительные системы хранения данных

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» расширяет линейку решений для хранения информации: представлена новая серия систем хранения данных и обработки информации (СХД). ИТ-решения включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и доступны для заказа.

Серия СХД «Гравитон СХ412И36БМ16Т» — одноконтроллерные устройства типоразмера 4U для хранения и управления большими объемами данных. СХД реализуют различную функциональность в зависимости от потребностей заказчика.

Модели оптимальны для работы с системами резервного копирования, архивного хранения, видеонаблюдения, для обработки потокового видео. Могут использоваться в качестве узлов хранения программно-определяемого хранилища (SDS).

В основе СХД — материнские платы архитектуры х86 собственной разработки и производства, на которые устанавливается процессор Intel Xeon Scalable второго поколения и 1 ТБ ОЗУ «Гравитон». Для хранения и кэширования данных на LFF- или SFF-накопителях предусмотрено 36 отсеков. Поддерживаются накопители SAS, SATA и NVMe. СХД «Гравитон СХ412И36БМ16Т» могут дополняться модулями расширения JBOD на 12, 24, 78 и 108 дисков.

Модификация СХ412И36БМ16Т-РЭ (реестровый номер 5530\2\23) предлагается с ПО Raidix 5.2, а модификация СХ412И36БМ16Т-АР (реестровый номер 5530\3\23) — с ПО АРГО. Эти программные решения входят в реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. СХД поставляются как комплексное решение и имеют подтвержденную совместимость с используемым ПО.

Возможна поставка системы без ПО СХД в качестве сервера хранения — модель СХ412И36БМ16Т-0 (реестровый номер 5530\1\23).

«Хранение и обработка больших массивов информации — одна из важнейших задач для ИТ-подразделений крупных предприятий и госорганизаций. ‟Гравитон” ставит на первое место интересы заказчиков, поэтому новые системы хранения данных с российской программно-определяемой средой призваны покрыть все возможные сценарии применения. Они отвечают высоким стандартам по надежности, отказоустойчивости и защите данных», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продукции «Гравитон».

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