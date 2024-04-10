«Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют осуществлять совместные проекты в сфере информационных технологий, направленные на социально-экономическое развитие Оренбургской области и помогать предприятиям переходить на ОС «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Документ подписали министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

С Минцифры Оренбургской области заключен договор о передаче ОС «Альт» в образовательные организации. 404 школы получат порядка 18 тыс. лицензий на ОС «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция».

«На сегодняшний день по уровню показателя «Цифровой зрелости» среди пяти ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Оренбуржье, лидирует сфера образования — показатель достиг 99,4%, — отметил министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин. — Совместно с министерством образования и нашими партнерами — ведущими ИТ-компаниями мы продолжаем реализацию «дорожной карты» мероприятий по переходу на полностью отечественное ПО в образовательном процессе. В частности, были заключены соглашения с рядом ИТ-компаний для предоставления отечественного ПО общеобразовательным организациям Оренбургской области».

В рамках соглашения «Базальт СПО» намерена расширить присутствие в таких сегментах как медицина, транспорт, энергетика, промышленные и муниципальные предприятия, региональные органы власти.

«Переход на российские программные продукты — одно из главных условий обретения технологического суверенитета, — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Мы рады, что многие предприятия выбирают операционные системы семейства «Альт», на базе которых можно создавать ИТ-инфраструктуру любого масштаба и уровня сложности. В 2023 г. поставки наших продуктов в Оренбургскую область выросли в четыре раза по числу лицензий по сравнению с 2022 г., при этом выручка увеличилась практически в 10 раз».

***

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Компания «Базальт СПО» поддерживает международную команду разработчиков свободного программного обеспечения ALT Linux Team.

В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.