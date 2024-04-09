Скорость мобильного интернета в Грозном ставит рекорды на Северном Кавказе

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование и модернизировали действующее в столице Чечни и пригороде. После проведенных работ скорость мобильного интернета достигает 157 Мбит/с. По информации аналитиков, это самая высокая цифра в сети оператора в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последний месяц связисты выполнили комплекс мероприятий по повышению эффективности базовых станций. Обновление затронуло все районы столицы республики и близлежащие малые населенные пункты. В зону улучшений попали торговые центры, социальные учреждения, мечеть «Сердце Чечни» и площадь им. А. Кадырова. Особое внимание инженеры уделили подъезду к Грозному по федеральной трассе.

Обновленная скорость мобильного интернета теперь позволяет пользователям загружать на свои смартфоны и планшеты до 20 фильмов в час в формате Full HD. Именно видеосервисы и киноплатформы наравне с социальными сетями стали самыми популярными ресурсами в Чечне с начала 2024 г. В I квартале 2024 г. цифровые видеоплощадки абоненты «МегаФона» посещали на 26% чаще, чем за аналогичный период 2023 г.

«Население Грозного растет, и турпоток увеличивается. Чтобы пребывание в столице нашего региона было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За последние три месяца инженеры модернизировали оборудование более чем на 100 телеком-объектах и ввели в эксплуатацию новые базовые станции. Это позволяет нашим абонентам использовать все необходимые интернет-сервисы как в центре города, так и при выездах из него», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука, что особенно актуально в многолюдных городских локациях.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.