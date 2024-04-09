«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений к пакетным предложениям цифровых услуг и мобильной связи

«Ростелеком» отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу «Семейный», выросло на 38,6% по сравнению с 2023 г. И спрос на данную услугу продолжает стремительно расти. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина популярности услуги — комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.

«Популярность выбора цифровых услуг в одном пакете обусловлена, с одной стороны, существенной выгодой на услугах связи, с другой — удобством использования. Абоненты нашей компании могут не только сформировать индивидуальный пакет из полного комплекса услуг, но и выбрать наполняемость и лимиты по каждой услуге. Данный тарифный план максимально выгоден при использовании домашнего интернета, онлайн-кинотеатра и мобильной связи всей семьей. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся предоставлять им максимально выгодные и удобные условия при выборе тарифных линеек», — сказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Для подключения к пакету цифровых услуг «Семейный» достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.