Предприятие «Росэлектроники» нарастило производственные мощности по выпуску печатных плат

Омский НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») нарастил производственные мощности по выпуску печатных плат, в том числе высокого класса точности. Модернизация производства позволит выпускать до 2,5 тыс. м² двухсторонних и 500 м² многослойных печатных плат в год. Запуск нового оборудования также обеспечил увеличение производительности труда на отдельных участках в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Модернизация станочного парка по производству печатных плат была проведена в рамках федеральной программы технического перевооружения промышленных предприятий и с использованием собственных средств предприятия.

Новое современное высокопроизводительное оборудование позволит выпускать до 2,5 тыс. м² двухсторонних и 500 м² многослойных печатных плат в год, а также односторонние, двусторонние, многослойные (до 12 слоев) и микрополосковые печатные платы третьего и четвертого с элементами пятого класса точности.

Качество печатных плат проверяется установкой электроконтроля и автоматической оптической инспекцией, что существенно снижает влияние человеческого фактора.

Кроме того, расширились возможности производства по получению рисунка схемы, совмещению внутренних слоев многослойных печатных плат, травлению внешних и внутренних слоев, а также нанесению предварительной гальванической затяжки в отверстия печатных плат.

«Новое оборудование позволит нам не только поднять качество выпускаемых печатных плат на принципиально новый уровень, но и уже помогло достигнуть увеличения производительности труда по целому ряду операций. Например, операция предварительной затяжки отверстий печатных плат сократилась в 1,5 раза, а операции прессования многослойных печатных плат, травления слоев и механической обработки печатных плат – в два раза», – сказал генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.