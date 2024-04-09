Группа «Самолет» автоматизировала более 60 внутренних бизнес-процессов с помощью программных роботов

Девелопер «Самолет» в рамках ИТ-трансформации компании за год автоматизировал более 60 бизнес-процессов благодаря технологии RPA Sherpa (Robotic Process Automation). Программная роботизация процессов обеспечивает автоматизацию с помощью «роботов» или программ, имитирующих действия человека. Эффект от внедрения уже составляет более 3100 часов в месяц или 3,7 млн руб., в планах до конца 2024 г. поднять этот показатель минимум до 8300 часов в месяц. RPA позволяет улучшить производительность компании без привлечения новых сотрудников, а только за счет перераспределения функций.

Большая часть роботизированных бизнес-процессов относится к финансово-экономической деятельности компании: сравнение остатков по счетам с данными от банков, распределение банковских выписок по шаблонной структуре, выгрузка и рассылка контрагентам оборотно-сальдовых ведомостей, формирование счетов, поиск платежных поручений и их сбор из ЭДО «Контур.Диадок», загрузка договоров в систему, массовые выгрузки документов и др. В финансовых и бухгалтерских департаментах роботы Sherpa позволяют снизить вероятность человеческих ошибок и максимально оптимизировать сроки ввода данных — робот выполняет задачи до 20 раз быстрее, чем человек. К тому же внедрение роботов оказывает положительное влияние и на мотивацию персонала: вместо рутинных процессов сотрудники могут сосредоточиться на более сложных и аналитических задачах.

Кроме того, автоматизированы и другие внутренние задачи, простые с функциональной точки зрения, но отнимающие много сил и времени: создание пропусков в системе, запросы в службу поддержки, получение спецификаций из проектной документации, сбор статусов по реестру договоров. Также был выполнен ряд задач по роботизации разовых процессов (разбор 220 тысяч архивных файлов и распределение их по единой структуре), что позволило компании сэкономить 12500 часов или чуть больше 1500 рабочих дней.

Отдельный блок роботизации — типовые процессы в рамках «Самолет 10D», платформы ИТ-продуктов для управления и автоматизации всего строительного цикла. Активно востребованы роботы, которые вносят обновления в базы данных фотостатуса по проданным квартирам, загружают документы во внешние системы, обеспечивают единое окно доступа к задачам по проверке смет в системе расчета сметной стоимости и проверке смет к договору.

Уже внедрен робот, который проверяет в «Самолет 10D» счет и счет-фактуру на поставку материалов на соответствие заказанным объемам и стоимостям. Подобная проверка — это постоянная и монотонная не вдохновляющая работа по сверке данных, порождающая ошибки из-за усталости и снижения внимания. Теперь робот самостоятельно сверяет цифры в документах и генерирует единый реестр с указанием всех расхождений. Причем вся работа выполняется дважды в день, что позволяет увеличить оперативность выполнения задачи. Сотруднику нужно обратить внимание только на те документы, где обнаружены неточности и принять решение. Обычно процент расхождений невысок и не превышает 5-7%, то есть время, необходимое на просмотр свыше 93-95% документов, сотрудник может потратить на решение более важных задач.

Роботизация стандартных процессов — одно из направлений программы по повышению производительности и эффективности бизнеса «Самолета». В 2024 г. в планах продолжение оптимизации процессов в рамках «Самолет 10D», а также работа с более сложными бэк-офисными задачами. Разработкой алгоритмов для роботов и их внедрением занимаются специалисты «Самолета».

«Основное преимущество RPA мы видим в том, что для оптимизации работы не нужно внедрять новую систему, перестраивать производственные процессы и переучивать сотрудников. Роботы действуют в рамках уже известных процедур и помогают минимизировать трудозатраты на стандартные функции, а также ускорить выполнение рутинных операций. В целом, за год с начала проекта, компания от использования роботов уже выигрывает до 18 ПШЕ в месяц без необходимости серьезных инвестиций в изменение ИТ-ландшафта компании. В планах до конца года поднять этот показатель минимум до 50 ПШЕ, подобная оптимизация позволит сэкономить до 10 млн в месяц», — сказал Дмитрий Голомидов, руководитель отдела роботизации группы «Самолет».