Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon открыт предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой HONOR Falcon, ярким экраном с защитой HONOR NanoCrystal Shield, вторым поколением устойчивой к морозу кремний-углеродной батареи, а также флагманским процессором Snapdragon® 8 Gen 3 с технологиями ИИ на уровне платформы.

HONOR Magic 6 Pro стал первым в мире смартфоном с телефотокамерой 180 Мп с усовершенствованным сенсором 1/1,49 дюйма и диафрагмой f/2.6 для идеальной детализации при съемке с оптическим приближением 2,5х, гибридным зумом 5х, а также цифровым увеличением до 100х с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Кроме того, смартфон получил обновленный портретный режим с приближениями 2х, 2,5х и 5х для самых крупных планов. Телефотокамера также поддерживает новый алгоритм «Спортивный портрет» для снимков с использованием широкоугольного и телеобъектива, что обеспечивает быструю фокусировку и эффектное боке даже в динамично меняющихся сценах.

Новая тройная камера HONOR Falcon получила инновационный основной сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR размером 1/1,3 дюйма, что позволяет получать изображения с высочайшей детализацией и еще более широким динамическим диапазоном. Кроме того, основная камера получила автоматическую переменную диафрагму f/1.4 или f/2.0.

Ультраширокоугольная камера 50 Мп с обзором 122 градуса поддерживает интеллектуальную коррекцию искажений, высокую детализацию изображений с точной цветопередачей и балансом белого, а также поддерживает автофокусировку для съемки макро с расстояния от 2,5 см.

Обновленная функция «Захват движения» на базе технологии HONOR AI Motion Sensing использует в 28 раз увеличенный набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере HONOR Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных. Эта функция охватывает более широкий спектр видов спорта и деятельности, таких как прыжки, танцы и боевые искусства и другие – это делает ее идеальной для захвата важных моментов на спортивных мероприятиях и гонках.

Экран с защитой HONOR NanoCrystal Shield и яркостью до 5000 нит

HONOR Magic 6 Pro оснащен LTPO-экраном 6,8 дюйма с частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит в режиме HDR и полноэкранной яркостью до 1600 нит, что гарантирует исключительное качество изображения даже под прямыми солнечными лучами. Смартфон получил сертификат Dolby Vision за потрясающие визуальные эффекты, новый полноэкранный режим Always-on-display и устойчивое к ударам и падениям стекло HONOR NanoCrystal Shield с повышенной на 50% плотностью кристаллов, что обеспечивает в 10 раз лучшее поглощение энергии ударов.

Традиционно для смартфонов HONOR поддерживаются инновационные технологии защиты зрения, включая рекордно высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, обновленный «Циркадный ночной экран» с поддержкой искусственного интеллекта для еще более точной регулировки синего света в соответствии с временем суток и пользовательских привычек, а новая функция «Естественный тон» регулирует цветопередачу в зависимости от окружающего освещения.

Кремний-углеродная батарея HONOR с устойчивостью к морозам до -20°

Для HONOR Magic 6 Pro разработан усовершенствованный кремний-углеродный аккумулятор второго поколения. Его особенностями стала увеличенная до 5600 мА·ч емкость без существенного изменения размеров, а также устойчивость к морозам до -20 градусов. Смартфон также оснащен дискретным чипом управления питанием HONOR E1, который обеспечивает лучшую работоспособность батареи на холоде при низком уровне заряда, а также позволил повысить мощность проводной быстрой зарядки HONOR SuperCharge до 80 Вт. Кроме того, в смартфоне доступна беспроводная зарядка HONOR Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт.

Snapdragon® 8 Gen 3 обеспечивает на 30% повышенную производительность процессорных вычислений и на 25% более мощную графику, а благодаря движку Qualcomm® AI Engine технологии искусственного интеллекта на уровне платформы получили прирост быстродействия до 98%. HONOR Magic 6 Pro работает под управлением новой операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Одним из ключевых нововведений стало появление функций на базе искусственного интеллекта, включая Magic Portal для принципиально новых взаимодействий с интерфейсом, когда операционная система предугадывает намерения пользователя и позволяет выполнять последовательно взаимодействия с приложениями одним жестом вместо нескольких касаний экрана. Например, при выделении адреса Magic Portal позволяет сразу открыть его в Картах, поделиться изображением в мессенджере или создать из выделенного текста событие в Календаре.

HONOR Magic 6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи доступен для предзаказа в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129,99 тыс. руб. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) в подарок.