«Энком» оборудовала новый петербургский дата-центр системой гарантированного электропитания

Компания «Энком», интегратор систем бесперебойного электропитания критичной инфраструктуры, завершила проект электрического оснащения нового дата-центра в Санкт-Петербурге. На базе параллельного импорта и импортонезависимых решений «Энком» оборудовал дата-центр источниками бесперебойного питания, резервными генераторами и системами распределения электроэнергии.

Новый дата-центр на территории Санкт-Петербурга запущен в коммерческую эксплуатацию под брендом «Дата-центр №1» и расположен на юге города, в районе станции Предпортовая, недалеко от аэропорта Пулково. Объект с вместимостью в 236 стоек оснащен инженерными системами, соответствующими международным стандартам сертификации уровня Tier III. Резервирование на уровне генераторов осуществляется по формуле 2N, а резервирование на уровне ИБП по формуле 2(N+1).

В результате конкурсного отбора, проведенного инвестором объекта, «Энком» был выбран генеральным подрядчиком всего комплекса работ от проектирования, логистики и строительства до ввода в эксплуатацию систем электроснабжения. Критерии конкурсного отбора, помимо ценовых и технических характеристик, включали управление логистическими рисками, гарантии многолетней эксплуатации и сервисной поддержки выбранных решений.

«В условиях политико-экономической турбулентности «Энком» в оговоренный срок поставил оборудование производителей Италии, Франции, США и максимально использовал возможности импортозамещения без ущерба для надежности системы в целом», – отметил генеральный директор «Дата-центра №1» Руслан Рамазанов.

«Начиная с выработки концепции проекта и вплоть до окончательного выбора производителей всё менялось несколько раз, – сказала генеральный директор компании «Энком» Анна Григорьева. – Проект успешно завершён благодаря нашим экспертам и тому, что мы работали с клиентом в единой системе управления проектами. Мы вели прозрачную коммуникацию и обсуждали с клиентом каждый этап проекта».

В 2024-2026 гг. «Энком» планирует участвовать в других проектах по строительству ЦОДов в Санкт-Петербурге и Московской области.