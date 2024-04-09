«DNS Девелопмент» увеличил выручку на 20% с помощью автоматизации ценообразования

Дальневосточный застройщик полностью автоматизировал управление ценами с помощью сервиса динамического ценообразования Profitbase. Теперь анализ рынка и выставление цен занимает всего 30 минут, а выручка застройщика увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

«DNS Девелопмент» — застройщик с Дальнего Востока, который реализует проекты комплексного развития территорий. Когда объём строительства вырос в три раза до 100000 м2 в год, компания взяла курс на автоматизацию и цифровизацию в управлении ценами. Раньше, чтобы актуализировать стоимость на все лоты, у руководителя отдела продаж порой уходил целый рабочий день.

«Как девелопер, мы непрерывно развиваемся и внедряем передовые цифровые решения. С кратным увеличением объёмов строительства и продаж встал вопрос об автоматизации процесса ценообразования. Назрела потребность оперативного получения информации о текущей ситуации. Это даёт высокую скорость принятия верных управленческих решений, позволяет увеличить выручку. А ещё экономит время сотрудников. Поэтому перед стартом продаж в «DNS Сити» внедрили сервис ДЦО от Profitbase», — Илья Бабенко, коммерческий директор ГК «DNS Девелопмент».

C помощью алгоритмов сервиса Динамического ценообразования и рекомендаций по изменению цен застройщик притормозил вымываемость студий и активизировал спрос на другие объекты, а также увеличил выручку на 20%. При этом весь процесс анализа и выставления цен занимает 30 минут вместо одного дня.

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Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 г. Сервисы Profitbase используют сотни застройщиков России и 15 стран мира.