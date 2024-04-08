X-Com автоматизировала работу сотрудников Санитарно-эпидемиологической службы в Костромской области

Группа компаний X-Com завершила проект развития информационной системы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области». В результате созданы новые автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников, отвечающие всем требованиям учреждения. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Применение АРМ в санитарно-эпидемиологических, медицинских и поликлинических учреждениях системы здравоохранения позволяет оптимизировать выполнение ряда рутинных задач (поиск информации, заполнение карт обследований и испытаний, оформление медицинских книжек, и др.), снизить непрофильную нагрузку на персонал и повысить скорость обслуживания клиентов. В связи с расширением штата заказчику потребовалось организация дополнительных рабочих мест.

В рамках проекта специалисты X-Com детально изучили учрежденческую информационную систему заказчика, а также проанализировали особенности его рабочих процессов. На основании полученных данных были выработаны рекомендации к составу АРМ, составлены технические спецификации, включающие требования к аппаратной и программной частям решения. Конфигурации АРМ сформированы индивидуально для каждого специалиста.

В качестве основы решения были выбраны рабочие станции производства X-Com, изготовленные с учетом специфики и объемов задач, выполняемых сотрудниками Центра. Отображение данных обеспечивается мониторами Acer разрешением Full HD с системой защиты зрения пользователей. Для работы с печатной документацией в состав решения включены экономичные МФУ Pantum и Kyocera.

АРМ интегрированы в информационную систему учреждения, выполнены пуско-наладочные работы, тестирование. На все оборудование транслируется гарантия производителей. Проект выполнен в полном соответствии с контрактными условиям по объемам и срокам. В качестве сервис-ориентированного интегратора X-Com обеспечивает обслуживание и техническую поддержку созданного решения. Поддерживаемый склад оригинальных комплектующих и запасных частей позволяет компании оперативно устранять любые неполадки, возникающие в работе АРМ.

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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» является федеральным бюджетным учреждением здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и оказывает услуги по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, а также токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз. Также Центр обеспечивает оформление, выдачу и учет личных медицинских книжек работникам отдельных профессий и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды.