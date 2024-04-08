В Подмосковье ускорили согласование транспортных схем

На региональном портале сокращен срок согласования схем транспортного обслуживания территорий. Теперь онлайн-услуга предоставляется за 10 рабочих дней вместо 14. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В процессе оптимизации услуги были упрощены требования к разработке транспортных схем. В частности, теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы. Это делает легче процесс подготовки документации для заявителя и позволяет сократить срок оказания услуги», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Схема транспортного обслуживания территории – это план, который показывает, как будут обслуживать жителей данной местности общественным транспортом с учетом изменения градостроительной инфраструктуры. Она позволяет предусмотреть мероприятия по строительству новых дорог или реконструкции существующих в районах перспективных жилых застроек.

Согласование таких схем требуется для утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области с последующим получением технических условий на примыкание в случае необходимости.

Обратиться за электронной услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Она доступна на региональном портале в разделе «Транспорт» – «Документы». Статус рассмотрения заявки отображается в личном кабинете заявителя.