Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»

Сервис позволяет просматривать изображения с камер на территории жилых домов из личного кабинета в приложении. Технологическое подключение услуги осуществляется на базе платформы Ujin OS. Одним из первых к сервису видеонаблюдения Оператора ГИС ЖКХ (АО «Оператор информационной системы») подключился жилищный кооператив «Обручева 30» из Томска. Теперь жителям 18-этажного многоквартирного дома на ул. Обручева, 30 в личном кабинете приложения «Госуслуги.Дом» доступен просмотр изображения с камер на территории жилого комплекса. Доступ к видеонаблюдению в приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных зданий Ujin. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

«Доступ к системе видеонаблюдения — очень актуальный для собственников вопрос. Как только я узнал, что появилась возможность следить за камерами видеонаблюдения в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», я подал заявку на подключение. От первого звонка до подключения камер прошло всего три дня. За это время удалось решить все организационные моменты. На следующий день я самостоятельно добавил камеры в личный кабинет Ujin», — сказал Иван Крепс, председатель жилищного кооператива «Обручева 30».

Проживающим в ЖК «Обручева 30» доступны для просмотра 10 камер наблюдения в местах общего пользования. Управляющая организация в свою очередь может контролировать видеонаблюдение всех объектов из своего личного кабинета. С подключением услуги через «Госуслуги.Дом» соблюдать чистоту и порядок теперь стало еще проще, оперативно решая возникающие вопросы по содержанию территории ЖК.

«Вопросы безопасности близких и имущества сегодня как никогда стоят на первом месте. Благодаря беспрецедентному по своим масштабам и возможностям проекту Оператора ГИС ЖКХ и Ujin у граждан нашей страны есть возможность улучшить качество жизни, позаботиться о том, что дорого, и решить другие бытовые вопросы. Мы искренне верим, что цифровизация ЖКХ благодаря этому проекту выйдет на новый уровень, удастся повысить управляемость и прозрачность услуг и принимаемых решений», — сказала Светлана Перминова, директор компании «Юникорн».

Приложение для собственников жилья в многоквартирных домах «Госуслуги.Дом» работает на базе ГИС ЖКХ. Уже более 3,8 млн пользователей с его помощью решают все вопросы ЖКХ онлайн в режиме «одного окна». Это передача показаний, оплата ЖКУ, заявки в УО и многое другое. Именно поэтому решение внедрить сервисы умного здания в МП «Госуслуги.Дом» поможет расширить экосистему продуктов, предоставив пользователю одно приложение на все случаи жизни.

«Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» – не просто еще одно решение для оплаты ЖКУ или передачи показаний. Это сервис, позволяющий полностью управлять своим домом в электронном виде. Для повышения безопасности и удобства наших пользователей по всей стране запускаются и сервисы умного дома: уже работает видеонаблюдение, в планах — возможность управления домофоном и шлагбаумом. Все это позволит не тратить время на открытие различных приложений и сайтов на своем телефоне и быстро решать вопросы по дому» — сказал Александр Горбачев, заместитель генерального директора АО «Оператор информационной системы».

Запуск пилотного проекта Оператора ГИС ЖКХ и компании «Юникорн» был анонсирован в конце 2023 г. Подключить видеонаблюдение могут управляющие организации, получив согласие собственников. Для этого нужно изучить условия и получить консультацию сотрудников «Юникорн», а после провести общее собрание собственников жилья. Провести такое собрание в электронном виде можно через ГИС ЖКХ и «Госуслуги.Дом».

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ООО «Юникорн» является разработчиком открытой интеграционной платформы для умных зданий Ujin OS, которая позволяет системно создавать единую цифровую среду и может быть подключена на объектах любого класса, а также интегрироваться с любыми инженерными и информационными системами. Платформа Ujin вошла в перечень особо значимых проектов в сфере строительства и ЖКХ, утвержденный Минцифры России и получила грант от Российского фонда развития информационных технологий.