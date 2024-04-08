Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами

«Сколково» и компания Dsight, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), провели исследование российского рынка систем управления складами (WMS), которое проводилось среди крупных компаний в различных секторах бизнеса. По результатам исследования оказалось, что 70% компаний, использующих WMS в своей работе, отдают предпочтение российским системам. В основе исследования используется методология аналитики WMS-решений, разработанная компанией Axenix. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Система управления складом (WMS) – это программа для оптимизации процессов логистики склада, цепочки поставок и выполнения заказов. Одним из важных критериев WMS является способность к интеграции с другим ПО и бизнес-приложениями для оптимизации процессов предприятия.

Исследование позволило выявить тенденции рынка, технологические тренды и особенности российских WMS-систем. WMS-решения в своей работе используют 80% респондентов, а одним из главных трендов стало внедрение альтернативных решений после введения санкций. Уход иностранных разработчиков не оказал существенного влияния на большинство опрошенных компаний, так как они уже пользовались российскими решениями. Остальные рассматривают возможность замены системы в будущем. Другими трендами стали внедрение искусственного интеллекта, интеграция с роботизированными комплексами, инструменты контроля качества и разработка более удобных интерфейсов. Наблюдается общий технологический тренд к «гибкости» и открытости систем.

«Бизнес стремится внедрить в свои производственные процессы в основном российские системы, что объясняется уходом иностранных поставщиков WMS-решений, а также развитием технологического уровня отечественных продуктов. На рынке представлено множество разработчиков, большая часть из которых активно развивается, предлагая клиентам новые решения, отвечающие их требованиям, и не уступающие по уровню функциональности иностранным WMS-решениям», – отметила Дарья Жаркова, руководитель отдела исследований рынка компании Dsight.

Среди наиболее значимых ограничений при выборе WMS-решений респонденты назвали три ключевых барьера – сложность внедрения, внутренние процессы и ограниченный бюджет. Наиболее важными факторами для компаний стала интеграция со сторонним ПО, а также масштабируемость и скорость. Среди других трендов, разработчики уделяют все больше внимания внедрению модулей контроля качества товара и технологиям видеоаналитики для складов.

«Мы видим, что российский рынок WMS-решений сегодня находится в состоянии активного развития: потребители ищут импортонезависимые системы, а разработчики адаптируют свои разработки с учетом санкционных ограничений, например, переходя на другие СУБД и ОС. При этом на рынке пока отсутствует один явный лидер, но в ближайшие два-три года могут появиться решения, которые будут явно превосходить другие системы», – отметил Сергей Дутов, директор по партнерам кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

В основе исследования используется методология аналитики WMS-решений, разработанная компанией Axenix. Эксперты провели сравнительный анализ систем и на основе полученных оценок составили рейтинг российских продуктов, представленных сегодня на рынке. В зависимости от баллов, набранных в результате оценки, компании были распределены по трем категориям: основные игроки, визионеры и претенденты. Претенденты, по мнению аналитиков, пока находятся на активной стадии и являются самыми перспективными игроками рынка.

Исследование проводилось с декабря 2023 г. по февраль 2024 г., в этот период был проведен опрос 230 компаний на основе анкеты из 280 вопросов. Далее последовало детальное интервью, в котором поучаствовала 21 компания. Полученная информация легла в основу критериев оценки WMS-решений и их значимости при анализе текущего состояния рынка. Также эксперты определили требования потребителей к WMS-решениям и их критичность, что позволило в дальнейшем скорректировать весовые коэффициенты оценки в методологии скоринга.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.