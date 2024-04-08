R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий

Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6.

В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V.6 версии 6.20.031.087, которая может работать в двух конфигурациях: на импортном и российском программном обеспечении.

В мультиплатформенной АБС RS-Bank V.6 на российское программное обеспечение переведены все три компонента системы: терминальная часть, сервер приложений и сервер баз данных. Платформенное решение реализовано на СУБД Postgres Pro, работает на операционных системах Astra Linux, использует в своей работе офисный пакет «Р7-Офис». Данные решения зарегистрированы в реестре российского ПО, что позволяет использовать RS-Bank V.6 с соблюдением требований Федерального закона N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России».

«Ключевой особенностью и главным конкурентным преимуществом импортозамещенной АБС RS-Bank V.6 является ее мультиплатформенность. Достаточно перед инсталляцией заранее выбрать необходимое ПО и установить его на серверах и рабочих компьютерах пользователей. RS-Bank V.6 может работать как на российском технологическом стеке, так и на иностранных решениях: ОС Microsoft Windows, СУБД Oracle, офисный пакет Microsoft Office. Российские банки дополнительно получают еще одно преимущество: они могут в любой момент времени, без обновления на новую версию системы (работая на версии 6.20.031.087 и выше) выполнить переход с иностранного ПО на российское, либо импортозаместить АБС по частям (терминалы пользователей/ сервер приложений/сервер БД), что дает более гибкое планирование работ по импортозамещению», — отметил руководитель проекта по импортозамещению RS-Bank V.6 Михаил Мальцев.

Проект по переводу флагманского продукта компании RS-Bank V.6 на российские технологии стартовал в декабре 2022 г., в августе 2023 г. компания представила клиентам первый прототип импортозамещенной версии RS-Bank V.6 и конвертер базы данных с Oracle на Postgres Pro, а в конце марта 2024 г. R-Style Softlab объявила о выпуске импортозамещенной версии программного продукта.

В рамках работ было выполнено создание конвертора PL/SQL-кода и адаптация SQL-пакетов, создание конвертора базы данных для переноса данных из формата СУБД Oracle в формат СУБД Postgres Pro, адаптация функциональности пунктов меню на Postgres Pro, доработка инсталлятора и апгрейдера АБС, доработка сервера приложений и терминалов пользователей, доработка JEE приложения в части функциональности планировщика заданий, конвейеров и Funcobj.

Также были проведены все этапы тестирования, включая ручное функциональное тестирование, автоматизированное тестирование, нагрузочное тестирование, тестирование обратной совместимости на Oracle, позволяющее подтвердить работоспособность АБС RS-Bank V.6 как на СУБД Oracle, так и на СУБД Postgres Pro.

R-Style Softlab оказывает услуги технологического развития и сопровождения цифровых финансовых продуктов более чем 60 российским банкам, а также восьми крупным кредитным организациям СНГ. Для клиентов из стран Содружества, использующих АБС RS-Bank V.6, было важно сохранить обратную совместимость ПО с иностранным стеком технологий.

В результате проведенных работ клиенты получили мультиплатформенную АБС трехзвенной архитектуры, реализованную на полностью импортозамещенных технологиях. В апреле 2023 г. Astra Linuх подтвердила работоспособность и корректность совместного функционирования ОС cемейства Astra Linuх под Winе с АБС RS-Bank V.6.

«Преимущества RS-Bank V.6 – информационная защищенность и масштабируемость. Решение поддерживает открытый язык программирования R-Style Language (RSL), который позволяет программистам банка доработать систему под задачи заказчика. При переводе банков на импортозамещенную АБС компания готова оказать всю необходимую технологическую поддержку от этапа подготовки до запуска в промышленную эксплуатацию. При этом миграция на российское ПО может проходить поэтапно и в короткие сроки. Так, для клиентов RS-Bank V.6 проект перехода с Oracle на Postgres Pro может быть реализован в срок от трех до шести месяцев», — сказала директор департамента банковского ПО Анна Панкратьева.

Согласно Федеральному закону N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России», системно значимые кредитные организации в России должны перейти на импортонезависимые автоматизированные банковские системы (АБС) до 1 января 2025 г. Основными задачами российских разработчиков ПО в рамках данного направления являются: замена импортного ПО, наращивание компетенции для развития и сопровождения программного обеспечения, сделанного на основе собственных разработок и открытого ПО, а также обеспечения кибербезопасности.

Рисками отказа от импортозамещения АБС являются: снижение операционной эффективности финансовых институтов из-за недоступности зарубежного ПО и оборудования, снижение уровня кибербезопасности, замедление темпов цифровизации бизнес-процессов на фоне технологических ограничений.

R-Style Softlab поддерживает программу импортозамещения в крупных промышленных компаниях и финансовых организациях. В 2023 г. компания вывела на рынок импортозамещенную платформу взаимодействия с государственными информационными системами – RS-Connect Pro 2.0 (включена в реестр российского ПО). Кроме того, на стек российских технологий была переведена платформа для построения централизованного корпоративного хранилища, формирования отчетности и BI-аналитики RS-DataHouse, а также модуль синхронизации бэк-офиса с финансовыми рынками RS-Finmarkets.

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R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1994 г. Компания предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций.