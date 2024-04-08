PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест»

Это позволяет им получать дополнительную прибыль 40 тыс. руб. в год за одну парковку. Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

Российское законодательство обязывает девелоперов обеспечивать каждый новый ЖК парковками. И если в премиум проектах проблем с этим нет, то даже в сегменте «бизнес» и «комфорт» 30 и более процентов могут долго оставаться невыкупленными. Для девелопера это настоящий «якорь» на балансе – помимо налога на имущество, он ежемесячно несет и расходы на их содержание. Такой минус с годами может превратиться в довольно болезненную сумму. Чтобы минимизировать подобные негативные финансовые последствия, девелоперы часто сдают свободные машиноместа через свои управляющие компании (УК).

Обычно для того, чтобы снять такое место в паркинге, нужно прийти в свою УК, найти соответствующего сотрудника и заключить традиционный «бумажный» договор сроком минимум на месяц, а часто и более. Для УК такая схема также не оптимальна – кто-то должен постоянно выделять на это время, заниматься отслеживанием сроков действия договоров, регулированием тарифов и переоформлением абонементов. Да и сами жители не в восторге – по разным причинам они неохотно берут в аренду машиноместа сразу на несколько месяцев. Многие, например, пытаются сэкономить, оставляя автомобили на бесплатных паркингах в километре от дома. Получается, что проблема есть, а решение у нее неоптимальное – ни для УК, ни для жителей.

«Домиленд» – PropTech-платформа, в партнерстве с «Самолет» предложили рынку более эффективное решение, в парадигме Win-Win, чтобы и УК, и покупателям квартир было хорошо и удобно. Все это стало основой «Аренды машиномест» – продукта платформы, которую «Домиленд» предлагает управляющим компаниям. В частности, тарифы зависят от размера места (малое, среднее, большое) и срока: жители могут арендовать его даже на один час, в том числе для гостей.

В 2022 г. ГК «Самолет» впервые представила жителям своих проектов возможность снимать машиноместо в один клик через собственное приложение. За 2023 г. только цифровых абонементов было реализовано 81 тыс. – рост в 25% к 2022 г. Средняя загруженность при этом достигала 85%, а УК получала до 40 тыс. руб. в год с аренды каждого такого машиноместа. Все происходит автоматически, push-уведомления вовремя напоминают об окончании паркинга, либо о необходимости продлить абонемент.

Как итог, УК может увеличить оборот платежей от сдачи парковочных мест на 45%, а жители – за пару секунд снять машиноместо у дома на один день, когда бесплатные места вокруг заняты. А через несколько раз и решиться, наконец, на месячную аренду – также в «один клик».

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«Домиленд» — российская PropTech-платформа, которую используют крупнейшие девелоперы и УК: «Самолет», «Донстрой», «А101», «Брусника», MR Group, Level Group, «Пионер», Vesper и многие другие.