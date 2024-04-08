Новый релиз Luxms BI 9.4 с улучшенным Self Service и новыми возможностями

ГК Luxms представила новую версию платформы – v 9.4.

В релизе 9.4 появился новый функционал Self Service с возможностью автоматического создания дэшбордов – от источника данных до визуализации – за пару минут.

При создании дэшборда появляется панель с помощником, куда можно загрузить Excel-файлом или выбрать ранее созданный куб. После короткой настройки система сама предсоздает варианты дэшей и пользователь просто выбирает понравившиеся. Нажимает кнопку «закончить заполнение» и всё, дэшборд готов. Новый функционал существенно упрощает и ускоряет работу пользователя.

В новом релизе появился новый раздел статистических типов визуализаций, в который добавлены новые диаграммы: Histogram и Box Plot. Сюда же перенесена визуализация «Пузырьки», которая также обновилась в релизе 9.4. Изменился внешний вид виджета, теперь пользователь может настраивать цвета самих пузырьков, а также цвет фоновой панели. Возле каждого пузырька располагается подпись конкретного показателя, а для удобства анализа добавлена опорная линия. Пользователь указывает необходимые параметры, и при необходимости задает ей другой цвет.

Еще одно изменение коснулось отчетности. Теперь есть возможность разместить несколько отчетов из разных вкладок на одном листе. При скачивании системного шаблона можно выбрать размещать каждую вкладку на отдельном листе либо все вместе на одном. Это расширяет функционал шаблонизированной отчетности и помогает пользователю готовить отчеты под свои задачи.

В новом релизе также появился ряд небольших, но удобных обновлений: в релизе 9.4 появилась возможность копировать куб в другой атлас. Теперь при нажатии кнопки «клонировать» появляется окно, где можно в зависимости от прав выбрать тип куба и атлас для копирования; в сводной таблице добавлена возможность сброса у внутренних фильтров; добавлена возможность изменения порядка дэшбордов в режиме редактирования с помощью простого drag & drop; добавлена поисковая строка для итоговой таблицы синхронизации групп; появилась возможность ручного ввода даты для размерностей типа «период»; добавлена возможность указания гранулярности в функции setKoobFilter. Система после небольшой настройки запомнит предпочитаемый формат календаря.