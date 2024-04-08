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МТС провела гигабит 70 тысячам новосибирцев

ПАО «МТС» расширила сеть в Новосибирске в 2023 г. За этот период связь, высокоскоростной интернет и цифровое телевидение от МТС стали доступны жителям новостроек в разных частях Новосибирска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего новых квартир, покрытых сетью МТС, отмечают в жилых комплексах Европейский берег, Акварель 3.0, Да Винчи, Панорама и Infinity. При переезде в новую квартиру новосибирцы сразу смогут подключить интернет со скоростью до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартного домашнего интернета. При такой скорости интернетом могут пользоваться сразу несколько жильцов одной квартиры: без потери скорости одновременно смотреть фильм, удаленно работать и играть в сетевые игры.

«По нашей оценке, основная часть Новосибирска уже покрыта сетью МТС, тем не менее каждый год мы увеличиваем долю присутствия. Сейчас мы сконцентрированы, в том числе, на строительстве в новых жилых комплексах, чтобы наши абоненты своевременно были обеспечены мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Новосибирск — быстро растущий город, один из самых «строящихся» в стране. Важно, чтобы новые дома сразу были комфортны для жизни, поэтому мы развиваемся и прирастаем в темпе мегаполиса. В планах на 2024 г. продолжать расширять нашу сеть и обеспечить связью и интернетом еще большее число жителей Новосибирска», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Новоселам доступна не только сотовая связь и домашний интернет. У абонентов есть возможность получить конвергентные услуги: в гигабитную сеть без потери скорости можно подключить системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Благодаря единой подписке, куда входит мобильная связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр KION, новосибирцы могут сэкономить до 40% на услугах связи.

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