«Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО»

«Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО 2.1» на базе low-code-платформы Lanit Document Management. С ее помощью сотрудники компаний и специалисты отдела кадров смогут автоматизировать больше кадровых процессов.

Решение дополнено сервисом неквалифицированной электронной подписи. Встроенный сервис дает пользователям возможность выпускать усиленную неквалифицированную электронную подпись для сотрудников, а также подписывать электронные кадровые документы. Выпуск подписи занимает меньше минуты — для этого сотруднику достаточно нажать кнопку «Выпустить» в разделе «Личное дело».

О новых документах пользователи смогут узнавать, не заходя в систему КЭДО — в версии 2.1 появились Telegram-уведомления. Сообщения со ссылкой на каждый документ, который нужно подписать, приходят в специальный бот.

Кроме этого, расширены возможности полноценного учета сверхурочной работы. Система позволяет планировать такую занятость — для этого сотрудник должен заполнить «Заявление на сверхурочные работы». В заявлении необходимо отразить направление работ, дату и время переработки.

Также в системе появился «Календарь отпусков» — интерактивная диаграмма Ганта, визуализирующая отпуска всех сотрудников компании. В календаре можно увидеть все отпуска: данные подтягиваются из заявлений на отпуск или отгул, при этом специалисту отдела кадров легко определить их статус за счет цветовой индексации.

Любовь Черкасова, менеджер по развитию продуктов на платформе Lanit Document Management, «Ланит», сказала: «Новый релиз создан с заботой о наших пользователях. Сотрудникам будет удобно получать уведомления в Телеграм, а специалистам отдела кадров не придется ломать голову над выпуском усиленной неквалифицированной электронной подписи, необходимой для некоторых кадровых документов».