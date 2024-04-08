Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), реализовал на платформе поддержку универсальных передаточных документов (УПД) нового формата, утверждённого приказом ФНС России от 19 декабря 2023 №ЕД-7-26/970@.

Текущий приказ ФНС России от 19 декабря 2018 №ММВ-7-15/820@, утверждающий формат УПД, утратил силу, а сам формат документа был перенесён в приложение №2 нового приказа ФНС №ЕД-7-26/970@. Новый формат универсальных передаточных документов описан в приложении №1 приказа.

Согласно документу, переходный период на новый формат будет продолжаться до 1 апреля 2025 г. В этот период можно использовать оба формата — старый и новый. С 1 апреля 2025 новый формат УПД станет обязательным.

В рамках доработок Docrobot обеспечил возможность обмена УПД нового формата, который полностью соответствует требованиям приказа ФНС России от 19 декабря 2023 № ЕД-7-26/970@.

Компании, работающие на платформе Docrobot, могут заранее подготовиться к законодательным изменениям и протестировать обмен универсальными передаточными документами нового формата внутри своих учётных систем, а также с контрагентами с участием оператора ЭДО.

Обновлённый формат УПД уже доступен для интегрированных сценариев, которые используют торговые сети и крупные поставщики. В ближайшее время Docrobot добавит возможность работы с новым форматом на веб-платформе. Также в планах — совместное тестирование нового формата УПД с другими роуминговыми операторами и отправка сведений о маркированных и прослеживаемых товарах в систему цифровой маркировки товаров «Честный знак» и национальную систему прослеживаемости товаров ФНС России.

Евгений Шелковников, СЕО Docrobot, сказал: «Изменения в формате, в частности, коснулись документооборота с применением машиночитаемой доверенности, блоков по маркированным и прослеживаемым товарам. Полный перечень изменений содержится в письме ФНС России от 4 марта 2024 №ЕА-4-26/2486@. Поддержка нового формата УПД в сервисах Docrobot уже сейчас даст новым и текущим клиентам возможность подготовиться к изменениям, адаптировав свои информационные системы в соответствии со всеми требованиями законодательства».