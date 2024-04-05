В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер

Теперь проводить онлайн-встречи и вести рабочие переписки можно в едином пространстве. Пользователи могут создавать приглашения на встречу, нажав на одну кнопку в диалоге. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чаты в «Контур.Толке» разработаны для эффективного общения с коллегами: в мессенджере есть открытые и закрытые каналы, треды для обсуждения. Можно делиться файлами, видео и картинками, упоминать пользователей и ставить реакции.

Переписка синхронизируется на всех устройствах. Сообщение не потеряется, если получатель был не в сети. Разработчики позаботились о безопасности: доступ к сервису получают только сотрудники организации. А благодаря интеграции с адресной книгой сотрудника легко найти по имени и фамилии.

Чаты позволяют перенести общение с коллегами в один сервис, адаптированный под корпоративные коммуникации. Опросы показывают, что больше половины россиян используют для решения рабочих вопросов общедоступный мессенджер — это мешает сосредоточиться на задачах в течение дня и отвлечься от них в отпуске.

В «Толке» можно отслеживать загрузку коллег по статусам, настраивать пуш-уведомления, использовать фильтры, чтобы сгруппировать диалоги по приоритетам. Если во время переписки участники поняли, что вопрос нужно обсудить подробно, они создают онлайн-встречу с помощью одной кнопки.

У каждой компании есть возможность настроить права доступа сотрудников и выдавать роли. Например, выбрать коллег, которые смогут писать в канал и просматривать его, назначить администраторов, чтобы модерировать обсуждение.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «При подборе программного обеспечения компании делают выбор в пользу комплекса решений от одного вендора, который закрывает максимум задач бизнеса. «Толк» развивается и объединяет сервисы для коммуникаций. Общение в одном пространстве позволяет взаимодействовать эффективнее, а бизнесу — оптимизировать ресурс на внедрение и поддержку решения».

***

«Контур.Толк» — сервис для онлайн-встреч и общения с коллегами. Позволяет проводить совещания и вести переписки в защищенном пространстве. Возможности для интеграции позволяют встроить сервис в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. «В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.