В России запущено производство ИИ-комлпексов фиксации административных правонарушений

Российская компания Softlogic, разработчик оборудования и ПО на базе специально полезного искусственного интеллекта, открыла собственное производство автономных программно-аппаратных комплексов (ПАК для нейросетевого наблюдения). Данные решения позволяют в автоматическом режиме (без участия операитора) распознавать и оценивать окружающую обстановку на предмет несоблюдения требований в области контроля городского благоустройства, охраны окружающей среды при обращении с твердыми коммунальным отходами, правил парковки и др.

Всего ПАК Softlogic способен отслеживать более 40 нарушений. Наличие у продукта сертификата средства измерений дает возможность выставления предписаний и штрафов в упрощенном порядке в соответствие с Кодексом об административных правонарушениях. Автономные комплексы производятся как в мобильной исполнении (для установки на автомобиль), а также в стационарном варианте (для установки в местах, требующих повышенного контроля).