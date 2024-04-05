Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A

Компания Toshiba TV объявляет о поступлении в продажу двух моделей саундбаров – Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A, которые выводят звук на новый уровень благодаря сочетанию универсальности, достигаемого эффекта погружения, широких возможностей совместимости и изящного дизайна. Телевизоры и звуковые панели Toshiba оптимально взаимодействуют и всецело раскрывают и усиливают потенциал друг друга. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Полное окружение чистым звуком, которое обеспечивают Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A, меняет эмоциональное восприятие контента, – сказал Шон Ли, старший менеджер по продукции подразделения ТВ ООО «Горенье-БТ», которое является официальным поставщиком телевизоров Toshiba в России. – Все прочее в окружающей действительности меркнет: видео и аудио создают идеальный симбиоз, без остатка увлекающий пользователей во вселенную захватывающих фильмов, волнующей музыки, эффектных сцен. Впечатления становятся ярче, ощущения – острее, переживания – живее и интенсивнее. Услышать больше означает глубже почувствовать, уловить замысел создателей контента, приблизиться к реальности, которая обогащает будни новыми впечатлениями и красочными деталями».

Саундбары TS3120A и TS5120A отличаются друг от друга числом динамиков, а, следовательно, уровнем максимальной мощности. В Toshiba TS3120A – пять динамиков и общая мощность, равная 360 Вт, в Toshiba TS5120A с двумя дополнительными тыловыми колонками в комплекте – девять динамиков и 420 Вт соответственно. Сабвуферы диаметром 6,5 дюйма в обеих моделях выделяют низкие частоты и позволяют ощутить силу каждой ноты пульсирующего звука, максимальная мощность которого достигает 180 Вт для TS3120A и 240 Вт – для Toshiba TS5120A. Кроме того, в обоих саундбарах есть широкодиапазонный динамик, который служит для воспроизведения звука различной частоты.

За счет двух динамиков по сторонам от панели оба устройства получают дополнительные 40 Вт мощности, формируя трехмерный звук, отражающийся от стен со всех направлений. Технологии DTS:X и Dolby Atmos отвечают за пространственное звучание. Плюс ко всему сама встроенная система с разнонаправленными динамиками сконструирована таким образом, чтобы звук полностью окружал слушателей.

В обоих саундбарах имеются семь специально подобранных режимов звука для разных типов контента. В зависимости от того, что будет на экране – трансляция матча, гала-концерт оперных исполнителей или что-то другое – встроенная технология на базе ИИ автоматически оптимизирует звук, чтобы он соответствовал специфике видеоряда.

Настраивать звуковые панели можно тем же пультом дистанционного управления, который используется во многих моделях телевизоров Toshiba. Поддержка EzPlay с одним пультом для двух устройств – дополнительное удобство для слушателей.

Утонченность, присущая стилю Toshiba, прослеживается и на примере двух новых моделей саундбаров с тканевой отделкой верха и металлической декоративной решеткой спереди. TS3120A и TS5120A изящны и лаконичны: они подходят для помещений с любым интерьером и в числе прочего предусматривают настенное крепление.

Важно отметить, что саундбары оснащены разъемами для подключения большого количества сторонних устройств, включая AUX, USB, OPTICAL. В число стандартов, поддерживаемых обеими моделями, входят Bluetooth 5.3, HDMI ARC, Dolby Digital и DTS:X.

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В 2018 г. компания Hisense приобрела телевизионное подразделение Toshiba, увеличила его эффективность и прибыль, сохранив высокие технологические стандарты продуктов и качество, проверенное временем и миллионами пользователей. С конца 2019 г. телевизоры Toshiba производства компании Hisense начали продаваться в России. Компания Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, мониторов, лазерных телевизоров, коммерческих дисплеев, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонной техники), систем кондиционирования воздуха и саундбаров. Компании принадлежат 31 промышленный парк и 23 научно-исследовательских центра, расположенных по всему миру. В них работают более 10 тыс. инженерно-технических сотрудников и более 10 тыс. высококвалифицированных специалистов. Продукция компании в настоящий момент продается в более чем 160 странах. Hisense является одним из первых инновационных предприятий Китая.