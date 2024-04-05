Теперь и Kotlin/Java: «Лаборатория Касперского» открывает весенний набор на оплачиваемую стажировку для студентов SafeBoard

«Лаборатория Касперского» открывает весенний набор на оплачиваемую стажировку для студентов Москвы и Московской области — SafeBoard. Участникам на выбор доступны более 20 направлений, среди которых разработка на С/С++, С#, Python, Go и JavaScript, тестирование, DevOps, UX/UI-дизайн, а также новые направления — разработка на Kotlin/Java, поддержка приложений и сертификация СЗИ. Студенты смогут работать в командах, которые разрабатывают решения для защиты цифровой жизни пользователей, корпоративные продукты и KasperskyOS. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявку на сайте программы до 25 апреля 2024 г. Отбор кандидатов будет проходить с апреля по июнь 2024 г. в несколько этапов: онлайн-тестирование, тестовое задание или видеоинтервью, а в финале — собеседование с командой. Студенты, успешно прошедшие отбор, выйдут на стажировку в июне-июле 2024 г., в зависимости от направления.

Участвовать в программе SafeBoard могут студенты любого вуза Москвы и Московской области и Школы 21, заканчивающие обучение в 2025 г. и позже, — специализация и курс не важны. Стажировка проходит в московской штаб-квартире «Лаборатории Касперского». Формат работы зависит от направления: либо полностью офисный, либо гибридный с частичным посещением офиса. Количество рабочих часов студенты выбирают самостоятельно — от 20 до 35 в неделю, летом до 40.

«SafeBoard существует уже восемь лет. За это время мы наняли сотни стажеров, больше половины из них до сих пор работает в компании, в том числе на позициях Middle и Senior. Мы постоянно развиваем это направление, наша программа построена таким образом, чтобы кандидаты могли получать знания уже на этапе отбора. Параллельно с тестированием мы проводим обучающие воркшопы: в текущем наборе они будут проводиться в онлайн-формате, чтобы их смогли посетить все желающие», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».