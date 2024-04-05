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Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках которого Simetra предоставит вузу академические лицензии на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты кафедры «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» МАДИ с помощью цифровой платформой смогут выполнять практические задания.

Отечественная цифровая платформа RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой на уровне региона, города или промышленного объекта. Система применяется для мониторинга, моделирования и менеджмента дорожного движения. RITM³ состоит из модулей, которые различаются в зависимости от решаемых ими задач и могут применяться как в связке, так и независимо друг от друга. Академическая версия цифровой платформы RITM³ включает в себя базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование» и «Геоинформационная система (ГИС)», «Цифровой двойник».

В рамках соглашения Simetra предоставляет МАДИ полностью российскую, импортонезависимую платформу RITM³, на которой студенты смогут отрабатывать на занятиях профессиональные задачи, с которыми на практике сталкиваются транспортные инженеры. Кроме того, специалисты Simetra окажут консультационную и техническую поддержку по работе с системой, будут проводить занятия, делиться опытом.

«Навыки работы с передовым программным обеспечением – важный элемент современного вузовского образования, который помогает студентам адаптироваться к быстро развивающимся технологиям, расширять карьерные возможности. Разработка RITM³ компании Simetra применяется уже в нескольких регионах России для моделирования транспортных потоков и управления интеллектуальными транспортными системами. Изучение принципов работы RITM³ поможет нашим выпускникам быть востребованными в профессии», – отметил Султан Жанказиев, д.т.н., заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» МАДИ.

«Подготовка хороших специалистов – один из приоритетов нашей компании. Предоставляя студентам МАДИ возможность поработать с RITM³ во время учёбы в вузе, мы инвестируем и в будущее компании Simetra, и в развитие транспортной отрасли, которая нуждается в качественных инженерных кадрах. Соглашение с МАДИ предполагает двусторонний обмен опытом: специалисты вуза смогут поучаствовать в наших проектах, а мы – поделиться нашими наработками», – сказал Андрей Прохоров, к.э.н., технический директор ГК Simetra.

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