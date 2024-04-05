CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация Бизнес-приложения
|

Сбербанк и «СберМаркетинг» запустили HR-кампанию с использованием ИИ-симулятора

Сбербанк запустил необычную рекламную кампанию по поиску талантов — ИИ-симулятор для студентов, желающих пройти стажировку. Визуальную составляющую проекта, персонажей и локации разработала команда «СберМаркетинга». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Sberseasons — оплачиваемая программа стажировок для студентов очной формы обучения под руководством топовых специалистов Сбербанка по разным направлениям: веб-разработке, тестированию, анализу данных, дизайну, маркетингу, праву и другим востребованным специальностям.

У участников кампании есть возможность пропустить один из самых сложных этапов отбора на стажировку в Сбербанке и сразу перейти к тестированию. Для этого нужно найти секретный промокод во время обучения своей нейросети, сохранить его и ввести при заполнении полной анкеты Sberseasons.

«ИИ-симулятор дает пользователям возможность обучить одну из двух нейросетей на выбор — сверхмилую или сверхразумную — и в игровом формате подать заявку на стажировку. Обучение проходит в три шага. На каждом нужно выбрать один из предложенных критериев, после чего персонаж дополняется элементом согласно выбранному варианту развития. В конце каждый пользователь сможет создать своего персонажа и получить открытку», — Денис Шокин, руководитель отдела реализации цифровых проектов, «СберМаркетинг».

«Современные образовательные технологии облегчают доступ к знаниям, дают возможность любому человеку учиться у лучших профессионалов-практиков и имеют огромный потенциал. Технологии также помогают в продвижении образовательных программ: ИИ-симулятор, который мы запустили для поддержки программы Sberseasons, и игровая механика с поиском промокода притягивают интерес потенциальных стажёров. Мы получаем большой отклик от студентов, желающих стажироваться у опытных наставников в Сбере», — Анастасия Владимировна Ламскова, руководитель направления отдела HR-бренда, Сбербанк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще