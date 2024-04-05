Резидент «Сколково» увеличил производительность одного из крупнейших грибных комбинатов на 30%

Компания «ИТэра», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), успешно завершила первую очередь комплексной модернизации НПО «Биогрин» в Самарской области, грибного комбината полного цикла по производству экзотических грибов по стерильной технологии. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Модернизация комбината включала в себя замену большей части климатического оборудования, воздуховодов, адаптацию и внедрение в технологический цикл уже имеющегося оборудования, установку под ключ новых автономных камер выращивания грибов, полную замену и автоматизацию системы охлаждения на всем предприятии, при этом «ИТэра» в рамках реализации проекта применила запатентованные технологии создания оптимальных климатических условий выращивания путем внедрения уникального программно-аппаратного комплекса (ПАК), обеспечивающего автоматизацию всего процесса управления климатом.

ПАК выполнен на уровне известных мировых аналогов, совмещает в себе функционал SCADA, MES, интернет-вещей, позволяет управлять в режиме «удаленный технолог» всеми климатическими параметрами, программами роста грибов, в т.ч. обладает такими опциями, как средства визуального наблюдения за процессами выращивания грибов с помощью камер кругового обзора, ведением в реальном времени учета по сбору урожая, количеству фасованной продукции, наличию ее на складе, объему отгруженного товара. ПАК уведомляет по СМС, почте и мессенджеру уполномоченных сотрудников комбината при наличии отклонений процессов от оптимальных условий и аварийных ситуациях.

«Наша компания прошла непростой путь от создания небольших умных сити-ферм до реализации масштабного проекта по комплексной модернизации одного из крупнейших российских промышленных производств грибной экзотики. Сегодня «ИТэра» готова предлагать на внутреннем рынке высокотехнологичные решения для грибных производств, в том числе бесшовную модернизацию уже имеющихся мощностей, как на НПО «Биогрин». Причин модернизации может быть несколько, например, оборудования не поддерживается его производителем, ушедшим с российского рынка, или технология изначально была не оптимизирована», – сказал основатель компании «ИТэра» Виктор Никитин.

«Кластер биомедицинских технологий и Agrotech Hub Фонда «Сколково» оказывает всестороннюю поддержку компаниям-резидентам в их усилиях по успешной реализации проектов импортозамещения. Проект модернизации крупного грибного комбината, осуществленный компанией «ИТэра» — важный шаг в этом большом и непростом деле. Желаем компании дальнейших успехов», – сказала директор Agrotech Hub фонда «Сколково» Наталья Чернышева.

Благодаря скоординированной организации проекта с обеих сторон, удалось осуществить модернизацию практически без остановки работы комбината. Сейчас основная задача компании – обучение персонала работе на модернизированном производстве. В планах – вторая более масштабная очередь модернизации комбината в рамках сотрудничества с «ИТэрой».

«Данный проект был успешно реализован только благодаря инвестициям и предложенным «ИТэрой» эффективным технологиям культивирования в симбиозе с грамотным инжинирингом и первоклассной КИП-автоматикой. Уже в процессе модернизации вместо производимого проблемного моно-штамма гриба с приходом «ИТэры» появилась целая ассортиментная матрица грибной экзотики, востребованная в ритейле. При этом, согласно последним данным, производительность комбината уже увеличилась на 25-30%%, брак сократился на 8-10%%. Уверен, потенциал еще далеко не исчерпан. По соотношению цена/качество, по гибкости исполнения и прикладной адаптивности решения «ИТэры» для нас однозначно в приоритете, причем мобильность, функциональность и надежность отечественного продукта не уступает, а во многом превосходит западные аналоги. Сегодня все технологические процессы выращивания грибов на предприятии соответствуют заданным регламентам и постоянно находятся под полным контролем – в любое время, на любом устройстве, в любом месте», – сказал генеральный директор НПО «Биогрин» Владимир Кузнецов.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр, играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На первое марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.