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На региональном портале услугу для инвесторов дополнили «умным» сервисом

Электронную услугу по предоставлению инвесторам Подмосковья земельных участков без торгов дополнили сервисом предпроверки. По кадастровому номеру он будет проверять наличие ранее поданных заявлений по указанному участку. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Предварительная проверка поможет исключить подачу нескольких заявлений на один и тот же земельный участок, что приведет к снижению количества отказов в предоставлении услуги. Кроме того, после заключения инвестиционного соглашения договор аренды будет создаваться проактивно. Отдельное обращение со стороны инвестора больше не требуется», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Подмосковные предприниматели могут получить земельный участок без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, например, для ведения сельского хозяйства, создания обрабатывающего производства, проведения научных исследований и других проектов.

Услуга «Рассмотрение ходатайств о предоставлении земельных участков без торгов» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей». Воспользоваться ею могут юридические лица.

Решение – проект соглашения или дополнительного соглашения либо отказ в предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя.

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