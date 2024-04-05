Как Big Data поможет научному туризму в Новосибирске

Что хотят увидеть туристы в Новосибирске, какую еду попробовать и где жить — помогут понять большие данные. Сегодня технологии, цифровизация, машинное обучение и искусственный интеллект — незаменимые помощники любого бизнеса, в том числе и туристического. Как оцифрованные данные могут предугадать желания путешественника, решившего посмотреть столицу Сибири — объяснил Chief Data Officer МТС Travel Михаил Степнов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel на базе Big Data МТС, количество поездок в Новосибирскую область в 2023 г. выросло на 9,3%. Регион занимает 12 строчку среди всех субъектов России по количеству визитов. В среднем путешественники проводили в регионе 3,5 дня. При этом самыми активными посетителями Новосибирской области стали сами сибиряки — жители Алтайского края, Кемеровской, Томской и Омской областей, а также Красноярского края. Москвичи лишь на шестом месте по объему турпотока в Новосибирскую область — они совершили 7% от всего объема поездок.

Эксперты уверены: привлечь еще больше туристов можно, если четко понимать, что регион готов предложить и что путешественники хотят здесь увидеть.

«Точки притяжения можно найти в любом городе и поселке. Что касается Новосибирска, для меня это прежде всего наукоград. Академгородок — кузница научных кадров. Сюда интересно приезжать, чтобы узнать историю Советской и Российской науки, увидеть университет, НИИ, высокотехнологичные компании. И это все тоже интересная точка для применения анализа больших данных, чтобы понимать, какая аудитория релевантна такой локации. В Новосибирск можно привозить определенных людей, увлеченных наукой, и важно определить, что им нужно для комфортного путешествия — вплоть до того, блюда какой кухни мира подавать в новом ресторане», — сказал Chief Data Officer МТС Travel Михаил Степнов.

МТС Travel создала бесплатный dashboard — инструмент, который показывает агрегированные деперсонализированные данные о турпотоке в Роcсии, и выложили его в открытый доступ. Как объясняет Михаил Степнов, цель — растить индустрию путешествий, так как от этого зависит и объем бизнеса МТС Travel: чем больше люди ездят, тем больше бронируют отели. Доступная информация будет полезна и новосибирским отельерам, рестораторам и турагентам.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.