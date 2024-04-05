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Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP

В состав учредителей автономной некоммерческой организации «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России единой национальной ERP-платформы – системы управления ресурсами (СУР).

Решение о вхождении холдинга Т1 в состав учредителей АНО «НЦК ИСУ» было принято членами правления компании и руководством учредителя автономной некоммерческой организации – ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Присоединение холдинга Т1 к АНО «НЦК ИСУ» значительно увеличит возможности организации для создания в России единой национальной ERP-платформы. Опыт внедрения ERP-систем позволил компаниям приобрести экспертизу и сформировать компетенции, необходимые для понимания особенностей работы ИТ-решений в крупнейших предприятиях.

АНО «НЦК ИСУ» курирует разработку методологической основы единой национальной ERP-платформы. Создается архитектура СУР, способная стабильно работать с максимальной производительностью. Отдельное внимание АНО «НЦК ИСУ» уделит подготовке специалистов, которые будут осуществлять разработку, внедрение платформы и ее развитие под требования заказчиков.

«Создание национального стандарта системы управления ресурсами крупных предприятий – глобальная стратегическая задача, которая актуальна для всех. В качестве ее основы выступят платформенные решения, которые впоследствии будут дополнены специализированными модулями. Поэтому решение смогут использовать предприятия разных сегментов и отраслей», – отметил заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

«Исторически сложилось, что крупный бизнес в России ориентировался на иностранные системы управления ресурсами. Решения отечественных вендоров в основном применял малый и средний бизнес. Сейчас ситуация изменилась, но быстро масштабировать российские системы для крупных компаний достаточно сложно. Поэтому мы прикладываем максимум усилий, чтобы СУР появилась в стране уже в ближайшее время», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Количество проектов по комплексному или частичному импортозамещению ERP в 2023 г. заметно возросло в госсекторе, компаниях с государственным участием и у владельцев критической информационной инфраструктуры. Появление в России суверенной системы управления ресурсами позволит организациям из самых разных сегментов экономики реализовывать такие проекты быстрее и легче. Уверен, что объединение лидеров различных индустрий позволит реализовать масштабный проект с учетом потребностей и специфики каждой отрасли», – отметил Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

АНО «НЦК ИСУ» была учреждена 6 февраля 2023 г. на базе РЖД с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы. Система управления ресурсами (СУР) станет платформой для автоматизации крупного бизнеса.

Возглавляет организацию начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион. Среди ключевых задач АНО «НЦК ИСУ» – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.

В июне 2023 г. АНО «НЦК ИСУ» заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с компанией «». Стороны подтвердили намерения о сотрудничестве в области создания конкурентоспособной системы управления ресурсами класса ERP для госкорпораций и крупных предприятий.

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