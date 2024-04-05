CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в банках
|

Edutoria и университет МИСИС запускают новую магистратуру по индустриальным квантовым технологиям

В новом академическом году продолжится сотрудничество образовательной платформы Edutoria от Сбербанка с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС и, помимо уже открытой магистратуры «Науки о данных», будет запущена магистерская программа «Индустриальные квантовые технологии». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа нацелена на подготовку специалистов по инженерии и программированию квантовых технологий и ориентирована на талантливых выпускников физических и физико-технических факультетов, а также специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, желающих развиваться в одном из самых сложных и перспективных технологических направлений на стыке квантовой физики, инженерии и ИТ.

Светлана Меркушина, исполнительный директор Центра индустрии образования Сбербанка: «В таких программах университеты выступают источником фундаментальных знаний, без которых невозможно развитие по-настоящему высокотехнологичных отраслей. Мы это понимаем, а потому подходим особенно серьезно к выбору академических партнеров для наших проектов. Рада, что сотрудничество с НИТУ МИСИС приобрело по-настоящему системный характер. Новая совместная магистратура — это программа по подготовке уникальных специалистов в области квантовой инженерии и квантовых вычислений».

Андрей Воронин, исполняющий обязанности проректора по образованию НИТУ МИСИС: «Магистерская программа «Индустриальные квантовые технологии» — это ответ на вызов второй квантовой революции. Квантовые технологии стремительно развиваются во всем мире и находятся уже на этапе перехода из научных лабораторий в индустрию. Университет МИСИС обладает уникальной экспертизой в квантовых технологиях: это единственное место, где разрабатываются квантовые процессоры и алгоритмы, создаются квантовые детекторы и коммуникации. Новая программа построена на тесном взаимодействии с индустриальными партнерами, ее выпускники станут специалистами, чьи знания позволят не только успешно применять квантовые технологии в индустрии, но и решать задачи завтрашнего дня: определять направления эффективного развития квантовых технологий в интересах индустрии. Магистратура реализуется в гибридном формате и как никогда важен опыт «СберОбразования» в реализации цифровых образовательных программ».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Edutoriaобразовательная платформа от Сбербанка для профессионального обучения и карьерного развития.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах»

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще