Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России

Компания Realme начинает продажи в России смартфонов серии 12 Pro. Новые устройства выводят опыт фото- и видеосъемки на новый уровень. Так, Realme 12 Pro+ стал единственным в ценовой категории смартфоном, оснащенным перископическим телеобъективом с сенсором OmniVision OV64B 1/2", а также флагманской основной камерой Sony IMX890 OIS и сверхширокоугольным модулем. В свою очередь младшая модель, Realme 12 Pro, получила телеобъектив Sony IMX709, основную камеру Sony IMX882 OIS и такой же, как у 12 Pro+, сверхширокоугольный модуль. Смартфоны получили три специальных кинематографических фильтра, созданных совместно с лауреатом премии «Оскар», американским оператором Клаудио Мирандой. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Оба устройства серии отличаются уникальным внешним видом, вдохновленным дизайном премиальных часов.

Realme 12 Pro+ — единственный в своей ценовой категории смартфон с перископическим телеобъективом OmniVision OV64B 1/2". Ввиду сложности и высокой стоимости производства технологии подобными объективами обычно оснащаются только устройства премиального уровня, однако серия Realme 12 Pro привносит флагманский опыт фотосъемки и в средний сегмент. Перископический телеобъектив Realme 12 Pro+ предлагает 3-кратный оптический зум, 6-кратный внутрисенсорный зум, 120Х цифровой зум и «‎золотое»‎ фокусное расстояние в 71 мм, идеальное для портретной съемки. В основе — продвинутый сенсор OmniVision OV64B размером 1/2" с разрешением 64 МП и технологией объединения пикселей 4 в 1, который обеспечивает четкие и детализированные изображения даже при слабом освещении или при съемке с зумом.

Серия realme 12 Pro поступила в продажу в России

Один из важнейших элементов системы камер — технология SuperOIS, обеспечивающая сверхвысокую стабилизацию изображения. В сочетании с флагманским сенсором основной камеры Sony IMX890 размером 1/1.56" с технологией биннинга 4 в 1 это позволяет модели realme 12 Pro+ создавать снимки исключительного качества в различных условиях, в том числе при низкой освещенности. Помимо базового приближения 1Х, основная камера предлагает 2Х внутрисенсорный зум с фокусным расстоянием 50 мм, подходящий для съемки портретов.

Realme 12 Pro+ — первое устройство realme с инновационной омнифокальной системой фотографии. Благодаря сочетанию передового перископического телеобъектива, флагманской основной камеры Sony IMX890 и сверхширокоугольного объектива, система камер Realme 12 Pro+ охватывает пять самых популярных фокусных расстояний без потери качества: 0,6X, 1X, 2X, 3X и 6X. Подобная гибкость позволяет пользователям выбирать идеальное фокусное расстояние для любого сценария. Кроме того, Realme 12 Pro+ оснащен функцией 120-кратного цифрового суперзума, обеспечивающей беспрецедентное в своем классе увеличение.

В младшей модели Realme 12 Pro используется сенсор Sony IMX709 размером 1/2.74" с разрешением 32 МП, предлагающий 2Х оптический зум, который по качеству получаемого изображения превосходит цифровые аналоги. 2Х увеличение соответствует эквивалентному фокусному расстоянию в 47 мм, что позволяет снимать портреты в отдалении. Кроме того, модуль поддерживает внутрисенсорное увеличение 4Х без потери качества. Аналогичные по размеру сенсоры обычно используются только в устройствах флагманского уровня.

В качестве основного модуля Realme 12 Pro получил Sony IMX882 размером 1/2" с разрешением 50 Мп, технологией биннинга 4 в 1 и оптической стабилизацией — сенсор, идеально сбалансированный для дневной и ночной съемки, а также записи видео.

Система камер Realme 12 Pro обеспечивает возможность масштабирования от 0,6X до 4X без потери качества и непревзойденную четкость и детализацию.

Для того, чтобы владельцы новинок могли выразить все свои яркие идеи, смартфоны оснащены тремя специальными кинематографическими фильтрами, созданными совместно с лауреатом премии «Оскар», американским оператором Клаудио Мирандой. Фильтры под названием «Путешествие», «Память» и «Маверик» были вдохновлены культовыми картинами Миранды — «Жизнь Пи», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Топ Ган: Мэверик».

В этих фильтрах используется революционный алгоритм «Кинематографическое боке» для портретной съемки. Эта функция оживляет портретные снимки, предлагая несколько вариантов эффекта размытия фона, что делает человека более динамичным и выделяет его в кадре. При этом возможность предпросмотра настройки диафрагмы в реальном времени позволяет управлять глубиной резкости.

Режим кинематографического портрета в модели 12 Pro+ имеет кроп-фокусное расстояние, эквивалентное 80 мм. Это помогает вывести объект съемки на передний план, подчеркнуть строение лица человека и создать настоящий портрет, а не просто снимок крупным планом. Функция оптического боке еще больше усиливает этот эффект, уменьшая видимость фона и подчеркивая естественные оттенки кожи. Таким образом, портреты получаются яркими и профессиональными.

Также камеры смартфонов серии Realme 12 Pro позволяют снимать в широкоформатном соотношении 2,39:1, чтобы создавать фото и видео в классическом киноформате без необходимости обрезать кадры.

Realme в сотрудничестве с Qualcomm усовершенствовала обработку изображений с помощью алгоритма MasterShot. Смартфоны серии Realme 12 Pro обрабатывают файлы в качестве RAW, обеспечивая высочайшую точность, широкий динамический диапазон, реалистичные портреты и повышенную скорость обработки изображений. Алгоритм MasterShot — это архитектура флагманского уровня, которая предлагает самые передовые в отрасли вычислительные технологии фотосъемки.

Новая серия отличается высокой производительностью. Модель Realme 12 Pro+ получила 8-ядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 2 с пиковой частотой 2,4 ГГц для ядер Cortex-A78 и 1,95 ГГц для ядер Cortex-A55, дополненный графическим процессором Adreno 710. Он оснащен производительным чипом обработки изображения (ISP) и является сбалансированным решением по соотношению производительности, автономности и качеству обработки изображений. Процессор получил 650-700 тысяч баллов в авторитетном бенчмарке AnTuTu.

Модель 12 Pro оснащена процессором Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 5G, выполненным по технологии 4 нм. Процессор также получил 8-ядерную архитектуру, а его пиковая частота достигает до 2,2 ГГц для ядер Cortex-A78 и 1,8 ГГц для ядер Cortex-A55. Чипсет набрал 600-650 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu.

Cистема охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера 3D VC Cooling System, поддерживает оптимальную температуру для максимальной производительности.

Студия Realme Design создавала дизайн серии 12 Pro в сотрудничестве с известным французским часовщиком Оливье Савео, известным по своей работе с культовыми швейцарскими брендами Rolex, Roger Dolby, Piaget, Breitling и Quentin. В результате этой коллаборации в серии сочетаются передовые технологии и необычный дизайн в лучших традициях часового искусства. Элементы премиальных часов были адаптированы для смартфонов: камеру окружает золотой безель с текстурой, состоящей из 300 металлических линий по всей окружности, а стекло на камере выглядит как полированный циферблат с более чем 500 узорами в виде солнечных лучей с переплетениями света и теней.

Смартфоны серии также получили металлическую отделку на задней панели. Ее Ромбовидный 3D паттерн напоминает браслет дорогих часов, что добавляет устройству нотку роскоши. Покрытие корпуса из премиальной веганской кожи сочетает в дизайне прочность и элегантность: новое покрытие на 30% мягче, чем отделка предыдущих моделей, и лучше противостоит внешнему воздействию. Прочный корпус дополняет защита от влаги и пыли по стандарту IP65 — впервые для устройств Realme в России.

Цвета серии Realme 12 Pro также заимствованы у элитных швейцарских часов. Смартфоны выполнены в двух изысканных цветах: «Синее море» и «Бежевый песок». «Синее море» — яркий синий цвет, который часто используется в дизайне циферблатов люксовых брендов. Он вдохновлен океанскими глубинами и создает спокойный, но динамичный образ. «Бежевый песок» — нейтральный оттенок, популярный для использования на ремешках, безелях и циферблатах часов. Он воплощает дух исследований и приключений.

Пользователи смартфонов серии Realme 12 Pro смогут полностью погрузиться в просматриваемый контент благодаря 6,7-дюймовому изогнутому OLED-экрану с частотой обновления 120 Гц, соотношением экрана к корпусу 93% и высокой пиковой яркостью 950 нит. Дисплей отображает спектр из 1,07 миллиарда цветов со 100% цветовым охватом P3, что обеспечивает яркое и реалистичное изображение.

Смартфоны серии 12 Pro можно активно использовать весь день, не беспокоясь о необходимости подзарядки: они оснащены емким аккумулятором на 5000 мАч и мощным зарядным устройством SUPERVOOC 67 Вт.

Благодаря двойной сертификации Dolby Atmos и Hi-Res, серия 12 Pro предоставляет исключительные впечатления от прослушивания с четким объемным звуком с эффектом погружения. Кроме того, смартфоны оснащены превосходной системой вибрации O-Haptic.

Обе модели серии Realme 12 Pro получили до 12 ГБ + 12 ГБ динамической оперативной памяти и хранилище объемом до 512 ГБ. Этого достаточно для эффективной работы в режиме многозадачности и хранения всех необходимых данных.

Смартфоны серии 12 Pro получили интерфейс Realme UI 5.0 на базе Android 14, который делает взаимодействие с ними еще проще и удобнее. Флэш-капсула предоставляет доступ в одно касание к ряду функций смартфона, включая запись с экрана и звонки. Функция интеллектуального выделения изображений позволяет легко выделять объекты на фотографиях и делиться ими, поддерживая распознавание нескольких объектов одновременно. Инструмент Phonelink легко подключает устройство к ПК через программу Microsoft LTW, обеспечивая мгновенную синхронизацию звонков, текстов и передачи файлов без необходимости установки дополнительного ПО.

Realme начинает 2024 г/ с амбициозными целями: перейти из топ-10 производителей смартфонов в мире в топ-5. В 2024 г/ компания провела ребрендинг, ее новым девизом стала фраза «Make it real». В планах Realme — увеличить инвестиции в исследования и разработки на 470% и сфокусироваться на долгосрочном и качественном росте, преодолении границ и переосмыслении основных возможностей смартфонов. Этот стратегический поворот укрепляет приверженность компании к формированию будущего мобильных технологий.

Новинки доступны во всех магазинах партнеров realme в цветах «Синее море» и «Бежевый песок».

Realme 12 Pro+ в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 41,999 тыс. руб.

Realme 12 Pro+ в конфигурации 12+512 ГБ доступен по цене от 46,999 тыс. руб.

Realme 12 Pro в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 34,999 тыс. руб.

Realme 12 Pro в конфигурации 12+512 ГБ доступен по цене от 39,999 тыс. руб.

Кроме того, пользователи, которые приобретут новинки и активируют предложение в приложении Иви до 17 июня 2024 г., получат бесплатную подписку «Изи Иви» на три года.

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Realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств, делающих высокие технологии доступными широкому кругу потребителей. rКealme стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов. Компания была основана в 2018 г. Скаем Ли. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 160 млн. В IV квартале 2023 г. глобальные поставки смартфонов Realme превысили 200 млн единиц. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В тридцати из них компания вошла в топ-5 всего за три года с момента основания. В 2024 г. компания объявила о ребрендинге под новым слоганом Make it real. В соответствии с новым духом Realme больше сфокусируется на молодых пользователях и нацелится на то, чтобы приносить реальные, очевидные и ощутимые преимущества в их жизнь.