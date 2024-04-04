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«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере

«РусГидро» и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» договорились о комплексной интеграции облачной платформы SpaceVM и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI в ИТ-инфраструктуру энергохолдинга.

Подписанное компаниями соглашение стало результатом успешного тестирования SpaceVM и Space VDI на объектах «РусГидро» – в компании высоко оценили их качество и функциональные возможности. Сегодня платформа виртуализации SpaceVM уже используется на более чем пятидесяти объектах «РусГидро», включая исполнительный аппарат компании, в двадцати двух субъектах Российской Федерации. Экосистема виртуализации Space работает на ключевых гидроэлектростанциях страны, в том числе на крупнейшей ГЭС Европы – Волжской.

«Внедрение отечественных технологий в энергетическую систему страны делает ее более устойчивой и эффективной, снижает зависимость от иностранных технологий и минимизирует связанные с ними риски. Наше партнерство позволит «РусГидро» быстрее адаптироваться к новым условиям работы, получить доступ к новейшим стандартам и решениям в области виртуализации», – сказал заместитель генерального директора «РусГидро» Александр Чариков.

Помимо этого, в рамках развития механизмов импортозамещения в области информационных технологий «РусГидро» подписало соглашение о сотрудничестве с Научно-производственным комплексом «Элара» имени Г. А. Ильенко – одним из ведущих приборостроительных предприятий страны.

Стороны договорились о поставках оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами на энергообъекты «РусГидро». При этом для специалистов «РусГидро» будет организовано обучение специализированным программам, учебные классы энергохолдинга будут оснащены необходимым для этого оборудованием.

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