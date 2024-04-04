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На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с

Абоненты «МегаФона» в городе Назарово Красноярского края могут оценить высокие скорости передачи данных в своих гаджетах. Новое телеком-оборудование, работающее в нескольких диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в четвертом микрорайоне. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленный телеком-объект работает сразу в трех диапазонах частот. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«С начала этого года жители Назарово скачали на 25% больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года. Голосовой трафик увеличился на треть, причем 82% звонков было сделано в сетях четвертого поколения. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы заблаговременно улучшаем покрытие LTE-сети, повышаем надежность и качество наших услуг», – сказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

В зоне действия новой базовой станции находятся многоквартирные дома, частный сектор, остановки общественного транспорта, государственные учреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры. Кроме того, через город проходит железнодорожная магистраль Ачинск-Абакан и автомобильная трасса краевого значения Ачинск-Ужур-Троицкое, которая имеет выход на федеральные автодороги «Енисей» и «Байкал».

Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям микрорайона за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

Кроме того, строительство инфраструктуры в четвертом микрорайоне расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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