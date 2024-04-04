Компания «Техноэволаб» представила обновленный ассортимент материалов для печати

«Техноэволаб» продолжает поставлять высококачественную бумагу и другие материалы для печати. Компании удалось не только сохранить полный ассортимент продуктов по всем ключевым направлениям, но и запустить новые линейки материалов. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб».

Компания «Техноэволаб», которая ранее работала под названием ООО «Ксерокс (СНГ)», поставляет на российский рынок полный диапазон материалов для печати в трех основных сегментах: линейка офисных бумаг «Марафон»; форматные материалы для цифровой лазерной печати: от бумаг Colotech+, мелованных бумаг ColorPrint и нервущихся синтетических материалов Revolution NeverTear, известных на рынке как стандарты качества, до самокопирующей бумаги, пленок и наклеек; материалы для широкоформатной печати, которые, помимо бумаги для струйной и лазерной печати, включают в себя специализированные продукты такие как калька, винил и сублимационная бумага.

«В период нестабильности поставок мы столкнулись с невозможностью найти на рынке качественные мелованные бумаги и поставщика с постоянным наличием на складе синтетических материалов для бесперебойной работы нашего ключевого заказчика — крупной производственной организации, — сказал директор компании «РосКом» Александр Хазов. — Благодаря сотрудничеству с "Техноэволаб" нам удалось не только зарекомендовать себя как надежного поставщика и сохранить заказчика, но и расширить своё присутствие в его портфеле».

В этом году компания «Техноэволаб» запустила линейку широкоформатных материалов Evolution. Она производится из премиального европейского сырья и по ключевым показателям — белизне, гладкости, влажности и плотности — существенно превосходит аналоги российского производства. Новинка подходит как для лазерной, так и для струйной печати на оборудовании всех популярных мировых производителей. В линейке Evolution представлены материалы для всех ключевых отраслей и сфер использования: от строительства (чертежи и проекты высокой точности) до рекламы и графического дизайна (баннеры и плакаты с высокими требованиям к цветопередаче).

В 2023 г. ассортимент «Техноэволаб» пополнился бюджетной линейкой материалов для широкоформатной печати локального производства «Марафон Стандарт». Она производится из сертифицированного российского сырья на современном высокоточном оборудовании. «Марафон Стандарт» станет отличным решением для организаций, которым важно использовать отечественную бумагу и поддерживать стабильное качество широкоформатной печати.

«Наши клиенты привыкли к широкому ассортименту проверенных высококачественных материалов для печати. В приоритете для нас — обеспечить их доступность в соответствии с потребностями наших заказчиков, — сказала Ирина Романенко, директор департамента дистрибуции бумаги компании «Техноэволаб». — Мы держим руку на пульсе и активно следим за трендами. Чтобы продолжать радовать наших партнёров и заказчиков, запускаем новые продукты, которые отвечают самым актуальным потребностям и реалиям рынка. Из ближайших планов — запуск бюджетной линейки немелованных материалов для печати».

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ООО «Техноэволаб» — российская ИТ-компания, которая специализируется на разработке решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставке широкого спектра бумажной продукции: от белой офисной бумаги до специальных синтетических материалов. Компания «Техноэволаб» обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на базе многолетней практики и международного опыта.