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К сезону весеннего променада инженеры-связисты ускорили интернет в парковых зонах Волгограда

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие и пропускную способность сетей связи в Волгограде. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла до 95 Мбит/с в Комсомольском саду, городском детском парке и Александровском саду, которые пользуются популярностью среди волгоградцев и гостей города-героя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительство телеком-оборудования в Центральном районе Волгограда позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета в парковых зонах Комсомольского и Александровского садов, а также городского детского парка, которые расположены в самом сердце города. В результате средняя скорость передачи данных составила 95 Мбит/с. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Для большинства волгоградцев весна особенно долгожданное время года. В этот период парковые зоны и скверы вновь становятся местом притяжения для жителей и гостей города-героя. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем потребности жителей региона и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый житель мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживая 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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