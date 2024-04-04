ГК Softline оборудовала киберлабораторию на базе программно-аппаратного комплекса Ampire для ПГУПС

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, оборудовала для ПГУПС Императора Александра I киберлабораторию на базе программно-аппаратного комплекса Ampire. Студенты кафедры «Информатика и информационная безопасность» смогут проходить обучение методам обнаружения, анализа и устранения компьютерных атак на практике. Киберполигон Ampire является разработкой компании «Перспективный мониторинг» и сегодня широко применяется для обучения студентов во многих технических вузах.

ФГБОУ ВО ПГУПС (Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) является одним из ведущих технических вузов России. Сотрудничество ГК Softline и университета началось в 2015 г. с поставки антивирусного ПО для обеспечения защиты данных. С тех пор компания регулярно реализует различные проекты, направленные на внедрение образовательных технологий в учебное заведение.

В феврале 2023 г. на мероприятии «ИТ-перезагрузка вузов» специалисты Softline презентовали киберполигон Ampire, предназначенный для обучения, подготовки и тренировки специалистов по информационной безопасности путем симуляции процесса хакерской атаки на инфраструктуру предприятия и устранения последствий такой атаки. Среди участников конференции были и представители ПГУПС, которые выразили заинтересованность во внедрении решения на кафедре «Информатика и информационная безопасность» в своем вузе.

Для более детальной демонстрации киберполигона Ampire была проведена персональная встреча, в ходе которой команда Softline совместно с экспертами «Перспективного мониторинга» осветили перспективы, возможности и сценарии использования решения, а также продемонстрировали примеры уже оборудованных лабораторий по кибербезопасности. Кроме того, представители ПГУПС присутствовали на открытии аналогичной киберлаборатории и, увидев реализованную киберлабораторию вживую, а также услышав мнение своих коллег, подтвердили свое решение о внедрении платформы Ampire.

Осенью 2023 г. начался активный этап подготовки проекта. Так как ПГУПС входит в программу Минобрнауки России «Приоритет 2030», финансирование осуществлялось из средств гранта. После согласования и подписания договора специалисты ГК Softline приступили к оборудованию киберлаборатории.

Вначале была поставлена высокопроизводительная вычислительная техника российского производства: 16 готовых рабочих мест, сервер и коммутатор. Компьютерное и серверное оборудование было подобрано на основании параметров нагрузки. Кроме того, в рамках данной поставки команда Softline оборудовала лабораторию машинного обучения для кафедры. Были установлены 15 дополнительных АРМ (автоматизированных рабочих мест) с улучшенной конфигурацией и видеокартами для вычисления на графических процессорах. В этой лаборатории будет проходить обучение студентов с использованием технологий криптографического анализа и нейросетей.

После поставки аппаратной части команда «Перспективного мониторинга» приступила к установке программного обеспечения. Платформа Ampire включает в себя набор типовых инфраструктур (шаблонов), сценариев атак, а также конфигуратор сценариев. Он позволяет создавать собственные сценарии и новые векторы компьютерных атак, по которым будет действовать нарушитель. Киберполигон Ampire является российским решением и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Несмотря на ограниченные сроки реализации проекта, процесс оборудования киберлаборатории прошел согласно составленному графику. Это было обусловлено выстроенным и стандартизованным процессом развертывания и настройки платформы Ampire и тщательному подбору оборудования со стороны проектной команды.

Завершающим этапом стала подготовка преподавателей вуза по работе с комплексом. Благодаря полученным знаниям сотрудники вуза не только быстро освоили функционал, но и приобрели навыки самостоятельного создания сценариев, что значительно расширяет возможности практических учебных занятий.

«Обучение на базе киберполигона Ampire позволит повысить конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда в сферах ИТ и ИБ, поскольку тренировки на комплексе максимально приближены к реальным ситуациям, с которыми придется столкнуться выпускникам на будущем месте работы, — сказал Михаил Грачев, менеджер по работе с государственными и академическими заказчиками в СЗФО ГК Softline. — Кроме того, центр киберучений позволит выполнить требования федеральных государственных стандартов к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ по специальностям в информационной безопасности».

«Основная задача создания лаборатории — расширить возможности преподавателей и студентов во время обучения. Информационная безопасность всегда была важным аспектом в любой сфере деятельности, но только в последнее время этому стали уделять должное внимание, что не может не радовать. Особенно с учетом того, что наш университет готовит специалистов, связанных с железной дорогой, которая является объектом критически важной инфраструктуры страны. Киберполигон Ampire, интегрированный в учебный процесс, выполняет важную задачу — овладение практическими навыками, которые достаточно сложно дать студентам в стенах университета. Всегда учеба ассоциируется больше с теорией, но благодаря функциональности платформы, появляется возможность отработать на практике полученные знания. Кроме этого, занятия на киберполигоне улучшат soft skills, так как в процессе обучения предполагается командная работа», — сказала Мария Соломатова, заместитель начальника управления информатизации, начальник отдела информационных систем управления информатизации, старший преподаватель кафедры «Информатика и информационная безопасность» ФГБОУ ВО ПГУПС.