Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro

Смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ стали доступны для покупки в «Ситилинке» по цене от 34,99 тыс. руб. за младшую версию и от 41,99 тыс. руб. Новые устройства оснащены процессорами Snapdragon от Qualcomm, оперативной памятью объемом до 12 Гб и до 512 Гб внутреннего хранилища. Камеры в версиях 12 Pro и 12 Pro+ отличаются, но оба устройства получили три специальных кинематографических фильтра, созданных совместно с лауреатом премии «Оскар», американским оператором Клаудио Мирандой. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Модель Realme 12 Pro+ стала единственным в своей ценовой категории с перископическим телеобъективом OmniVision OV64B 1/2". Камера с разрешением 64 Мп предлагает 3-кратный оптический зум, 6-кратный внутрисенсорный зум, 120Х цифровой зум и «‎золотое»‎ фокусное расстояние в 71 мм, идеальное для портретной съемки. В качестве основного модуля используется камера Sony IMX890 размером 1/1.56" и разрешением 50 Мп. Третьим модулем в системе камер стал широкоугольный объектив с разрешением 8 Мп.

В младшей модели серии, смартфоне Realme 12 Pro, в качестве телеобъектива используется сенсор Sony IMX709 размером 1/2.74" и разрешением 32 Мп. Камера обеспечивает оптический зум 2Х, который по качеству получаемого изображения превосходит цифровые аналоги. В качестве основного модуля realme 12 Pro получил Sony IMX882 размером 1/2" с разрешением 50 Мп. Как и в старшей версии, разрешение широкоугольного модуля в модели realme 12 Pro составляет 8 Мп.

В Ситилинке уже можно купить смартфоны серии realme 12 Pro

Старшая версия Realme 12 Pro+ оснащена процессором Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm. Чип оснащен производительным чипом обработки изображения (ISP) и является сбалансированным решением по соотношению производительности, автономности и качеству обработки изображений. По результатам бенчмарков AnTuTu процессор набирает до 650-700 тысяч баллов.

Модель Realme 12 Pro в качестве процессора получила чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 5G, выполненный по технологии 4 нм. По словам производителя, в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 600-650 тысяч баллов.

Смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ выполнены в необычном дизайне в лучших традициях часового искусства. Это стало возможно за счет сотрудничества с известным французским часовщиком Оливье Савео, известным по своей работе с культовыми швейцарскими брендами часов. Задняя крышка устройств выполнена из премиальной веганской кожи и сочетает в дизайне прочность и элегантность: новое покрытие на 30% мягче, чем отделка предыдущих моделей, и лучше противостоит внешнему воздействию. Прочный корпус дополняет защита от влаги и пыли по стандарту IP65 — впервые для устройств realme в России. Цвета серии Realme 12 Pro также заимствованы у элитных швейцарских часов. Смартфоны выполнены в двух изысканных цветах: «Синее море» и «Бежевый песок».

Экраны смартфонов серии Realme 12 Pro выполнены по технологии AMOLED, а диагональ дисплея составляет 6,7-дюймов с частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу – 93%, а уровень пиковой яркости составляет 950 нит.

Обе новинки обеспечивают продолжительное врем работы за счет емкого аккумулятора объемом 5000 мАч. При этом, пополнить заряд смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ смогут быстро, за счет поддержки быстрой зарядки SUPERVOOC 67 Вт.

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