VK и Goodt выпустили коробочную версию платформы VK People Hub Talent

VK и ИТ-вендор Goodt (входит в группу «Ланит») открыли доступ к коробочной версии платформы VK People Hub Talent. Она обеспечивает непрерывный процесс управления талантами, масштабируется на компании с более чем десятью тысячами сотрудников и интегрируется с ведущими системами кадрового учета. Решение может быть быстро развернуто и установлено в контуре заказчика.

VK People Hub Talent состоит из нескольких модулей — адаптация, оценка, карьера и развитие. Платформа включает оргструктуру, цифровые профили сотрудников и подразделений, инструменты для отображения защищенности позиций, формирования индивидуального плана развития и проведения оценки компетенций 360, 270, 180 и 90. В дорожной карте продукта заявлено расширение функциональности еще на два больших блока — целеполагание и аналитика. Новый релиз запланирован на третий квартал 2024 г.

Все модули связаны между собой, поэтому решение позволяет выстроить непрерывный процесс развития талантов, собирать общий цифровой след и проводить сквозную аналитику эффективности каждого сотрудника, отдельных команд или подразделений. Платформа интегрируется с различными системами кадрового учета и проектного управления, а также с трекерами задач.

«Объединенная многолетняя экспертиза наших команд в HR позволила выпустить коробочную версию, в которой большая часть базовых процессов управления талантами уже настроена и требует минимальной калибровки. Другой нашей целью было закрыть потребность бизнеса в комплексном российском talent management решении, которое бы включало весь набор инструментов и объединяло все процессы в одну систему. Коробочная версия VK People Hub Talent дает все преимущества платформы и при этом позволяет провести быструю интеграцию, в том числе на команды с более чем десятью тысячами человек. И, конечно, отвечая на запрос рынка, мы сделали продукт максимально удобным для миграции с других решений – как российских, так и зарубежных», — отметил директор по развитию VK People Hub Talent Светлана Родионова.

«Разрабатывая технологии и сервисы, мы прежде всего ориентируемся на запросы рынка. Коробочная версия VK People Hub Talent позволит быстрее разворачивать уже готовые сервисы и интегрировать их с ИТ-системами бизнеса, — сказала Татьяна Богуш, руководитель группы решений по управлению талантами. — Удобное цифровое пространство упростит взаимодействие сотрудников и повысит эффективность HR-команд. Интуитивно понятные инструменты сделают более плавным переход на новые сервисы для людей с разным уровнем цифровых навыков».