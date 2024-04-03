Видеонаблюдение МТС проследит за безопасностью в селе Ромны

ПАО «МТС» сообщает об организации системы видеонаблюдения в селе Ромны Амурской области. Пять камер, установленные на доме культуры и центральной площади села, проследят за безопасностью жителей во время праздников и массовых гуляний, а также позволят удаленно мониторить движение транспорта на оживленном участке дороги и состояние культурных объектов и жилого фонда села. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила систему видеонаблюдения в центре села на популярной общественной территории, где проходят торжественные мероприятия и гуляния. Высокое разрешение и ночной режим работы IP-камер позволяет круглосуточно следить за безопасностью, предупреждать ситуации чрезвычайного характера и передавать данные на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы. Записи с видеокамер также обеспечивают мониторинг дорожно-транспортных происшествий на участке оживленной улицы Гагарина, проходящей неподалеку.

«Сегодня мы наблюдаем активный рост на использование различных решений на базе систем видеонаблюдения как со стороны коммерческих компаний, так и со стороны городских служб. Для бизнеса это возможность оптимизировать расходы на безопасность, улучшить клиентский сервис. Также благодаря возможностям видеоаналитики, данные, полученные с камер, позволяют контролировать безопасность, определять время наибольшей активности посетителей, рассчитывать нагрузку на персонал и внедрять новые инструменты продаж. Видеонаблюдение в городской среде обеспечивает безопасность и комфорт граждан в наиболее важных локациях, таких как социальные и культурные учреждения, общественные пространства – парки и скверы. Спектр использования «умных» камер довольно широк и каждый запрос мы рассматриваем индивидуально», – сказал руководитель бизнес-направления МТС в Амурской области Алексей Трофимович.

«Комплекс видеофиксации МТС уже показал свою эффективность, совсем недавно был предотвращен вандализм возле дома культуры. Поэтому сейчас мы планируем расширить сеть и установить дополнительные камеры видеонаблюдения в популярных общественных местах села: на стадионе, центральном рынке и на перекрестке улиц Советская и Гагарина. Так мы сможем обеспечить безопасность жителей Ромны, а также сохраним в целости муниципальное имущество», – сказал глава Ромненского муниципального округа Анатолий Опаленко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.