«Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта

Российские разработчики BIM-решений «Тангл» и «Витро Софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будет осуществлена бесшовная интеграции решений компаний. Данная инициатива приведет к повышению эффективности работы с проектными данными и BIM-моделями. Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

«Поиск решения для создания среды общих данных – один из актуальнейших вопросов для тех, кто с помощью наших решений переходит к BIM. Мы проанализировали рынок и сделали для себя вывод, что Vitro-CAD на данный момент – одно из самых продвинутых, технологичных и функциональных отечественных решений в этой сфере. Это привело нас к идее интеграции решений как ответу на боли наших клиентов. В результате нам удалось бесшовно закрыть вопросы реализации множества сценариев, связанных с проверкой модели, проверкой активов, выставлением замечаний, синхронизацией согласования и так далее», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

Процесс интеграции разделен на несколько этапов. Задача первого из них – интеграция Tangl viewer в интерфейс Vitro-CAD для просмотра 3D-модели и атрибутов ее элементов, обмена замечаниями и комментариями к проекту в модели. На данный момент этот этап уже завершен: 3D-вьювер Tangl встроен в интерфейс Vitro-CAD, подготовлен фундамент для синхронизации данных в обеих системах, ведется активная разработка по обеспечению бесшовной взаимосвязи BIM-моделей.

На втором этапе будет проведена синхронизация хранения BIM-моделей в среде Vitro-CAD и на платформе Tangl – это необходимо для уверенности в актуальности согласованных данных проекта и результатов их расчета и анализа. После того, как будет завершен второй этап, пользователь сможет загружать модель только в среду проекта Vitro-CAD и быть уверенным, что та же модель появится в Tangl для последующей проверки на валидность и расчета объемов и стоимости объекта.

Когда актуальность моделей в обеих системах будет обеспечена, начнутся работы по заключительному этапу интеграции. Он предполагает работы над бесшовной передачей ведомости объемов работ (ВОР), калькуляций и отчетов о проверке моделей из Tangl value и Tangl control в среду общих данных Vitro-CAD – для создания единого окна доступа к отчетам. Благодаря этому пользователи могут наглядно производить визуальный анализ проекта и обмениваться комментариями с другими участниками применительно к определенным проектным решениям.

Интеграция обеспечит актуальность данных: пользователи смогут всегда быть уверены в том, что последняя версия проекта отправлена на автоматизированную проверку и обновление расчета объемов и стоимости, что согласуются и принимаются в работу только актуальные данные.

При этом пользователи Vitro-CAD смогут избежать двойной работы по загрузке данных проекта в несколько различных систем – вся работа будет происходить через единое окно. Пользователям Tangl больше не нужно будет вручную контролировать, что созданный в сервисе отчет ушел в работу, так как интеграция автоматизирует передачу данных.

«Построение единой цифровой экосистемы, объединяющей сервисы ведущих российских производителей программного обеспечения, позволит компаниям повысить цифровую зрелость и выделиться на фоне конкурентов за счет использования передовых технологий в управлении данными. Важна экономическая составляющая: проектные компании и девелоперы, применяющие оба решения, получат возможность более эффективно работать с данными строительных проектов, смогут повысить отдачу от ТИМ и снизить затраты на проектирование и строительство», – сказал Олег Кукушкин, генеральный директор «Витро Софт».

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.

«Витро Софт» – российский разработчик системы управления проектной документацией Vitro-CAD. Vitro-CAD – среда общих данных для строительных проектов. Применение СОД позволяет многократно ускорить выпуск и согласование документации, снизить объем дополнительных работ и проектные риски. Система Vitro-CAD зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 966).