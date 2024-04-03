Сервис кадрового ЭДО HRlink предоставит клиентам доступ к API-интерфейсу

Команда платформы для безбумажного документооборота в HR HRlink делает процесс интеграции своего сервиса проще и начнет предоставлять компаниям-пользователям решения доступ к API-интерфейсу. С его помощью клиенты разработчика смогут быстрее внедрять инструменты кадрового ЭДО в корпоративные платформы в любом необходимом для них объеме, а также оптимизировать процессы интеграции кадрового ЭДО с используемыми ERP-системами. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Технология OpenAPI – это стандарт с формализованной спецификацией и фреймворком для описания, создания, использования и визуализации веб-сервисов REST. Спецификация позволяет ускорить и удешевить одно из самых дорогостоящих направлений в разработке – интеграцию систем разных компаний.

С помощью API-интерфейса клиенты HRlink получат доступ ко всей платформе или к ее отдельным модулям и даже сервисам посредством интеграции с их CRM и ERP-системами, корпоративными ЭДО, а также бухгалтерскими, складскими и любыми другими решениями, с которыми работают в компании. Так, например, клиенты при необходимости смогут отдельно внедрить функцию для оформления документов с помощью электронной подписи, выпускаемой на платформе HRlink, или интегрировать модуль для приема на работу StartLink в уже развернутое в компании решение для ЭДО. Таким образом, сотрудникам не придется привыкать к новому интерфейсу сервиса для безбумажного КДП, создавать дополнительные учетные записи, что сделает отказ от бумаги в HR для коллектива еще более плавным и простым.

Уже работающие сервисы HRlink благодаря OpenAPI могут быть внедрены и в новые решения, которые компания делает для себя. Описание API платформы HRlink в едином международном ИТ-формате практически до нуля снизит потребность в консультациях с технической поддержкой вендора и значительно ускорит работы по внедрению платформы или ее инструментов на стороне заказчика. Это важный фактор на фоне постоянного роста внедрений сервиса HRlink и глобального тренда на быстрые интеграции.

API-интерфейс будет доступен клиентам после авторизации и предварительной договоренности с HRlink.

«Мы пришли к международному отраслевому ИТ-стандарту OpenAPI Specification, который позволит ускорить и упростить процесс интеграции HRlink в клиентские системы. Количество проектов по интеграции нашего решения постоянно растет, и этим шагом мы наращиваем темпы работ, а также снижаем стоимость интеграции как для нас, так и для клиента, который теперь может сделать это самостоятельно по понятным каждому специалисту правилам. Это несомненно помогает добиться нужного результата быстрее, качественнее и дешевле», – сказал Сергей Красноперов, директор по продукту HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.