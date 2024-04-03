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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Подмосковье повысило уровень цифровой зрелости

Московская область достигла показателя 99% цифровой зрелости. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровая зрелость отражает, как современные технологии применяются в различных отраслях: госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, общественном транспорте. Московская область является регионом, где уровень цифровизации находится на самом высоком уровне. Например, жителям доступно более 350 онлайн-услуг, для получения которых достаточно сделать пару кликов с компьютера или смартфона. Также в работе госорганов используется система межведомственного электронного взаимодействия. Все это повышает качество жизни, позволяет быстрее оформлять нужные документы или узнавать необходимые сведения», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Индекс цифровой зрелости оценивается в каждой отрасли по различным индикаторам, среди которых – доля обращений за массовыми социально значимыми услугами в электронном виде, уровень удовлетворенности качеством услуг, доля онлайн-записей на прием к врачу, оплата услуг ЖКУ онлайн, доля автобусов с возможностью безналичной оплаты проезда и т.д.

Оценку цифровой зрелости формируют каждый квартал. При ее подготовке Правительство России учитывает достижение плановых показателей, которые были установлены для отдельного региона. В 2023 г. показатель цифровой зрелости вырос до 99%.

Онлайн-услуги в Подмосковье можно получить на региональном портале. Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА. Воспользоваться электронными сервисами Московской области также можно в приложении «Добродел».

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