Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями перешел на МИС qMS

Компания СП.АРМ внедрила медицинскую информационную систему qMS в Иркутском реабилитационным центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (ОРЦ). В учреждении подключены функциональные направления qMS «Реабилитация» и «Ранняя помощь», «Амбулатория», «Стационар» и «Дневной стационар». Внедрение системы позволило цифровизировать рабочие места специалистов реабилитационного центра и объединить в единую систему поставщиков услуг ранней помощи региона. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Центр занимается комплексной реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья, а также предлагает диагностику, консультации специалистов и оздоровительные процедуры. В составе центра работают консультативно-диагностическое отделение, отделение медико-социальной реабилитации, социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи, круглосуточного и дневного пребывания, а также филиал в городе Шелехов.

Понимая важность решения вопроса об оказании качественных, унифицированных услуг ранней помощи маленьким жителям региона через организацию эффективного межведомственного взаимодействия всех поставщиков данных услуг, руководство центра решило внедрить медицинскую информационную систему. Для реализации проекта выбрали компанию СП.АРМ, которая имеет многолетний практический опыт и является разработчиком ИТ-решений для медицинской и социальной сферы.

Приоритетными факторами при выборе разработчика стало соответствие МИС требованиям к информационным системам по защите персональных данных, к медицинским информационным системам по наличию обязательной и дополнительной функциональности, а также регистрация решения в Едином реестре российского ПО.

Для СП.АРМ это был первый проект, когда в рамках одной организации сочетается оказание медицинских и социальных услуг, заполняются медицинские и социальные протоколы. С этим были связаны особые требования заказчика к МИС и наличие нетиповых бизнес-процессов. Каждое из направлений имеет свои особенности работы, поэтому для их успешного функционирования была проведена консолидация внутренних процессов между собой, чтобы не происходило сбоев при переходе от медицинских услуг к социальным, и наоборот.

После аудита команда СП.АРМ провела настройку базы данных, подготовку необходимой инфраструктуры, обучение пользователей в очном и дистанционном формате, и донастройку системы перед запуском. Также в ходе выезда к заказчику специалисты СП.АРМ проконтролировали работу сотрудников центра в МИС и запустили систему в запланированные сроки. На заключительном этапе проекта заказчик был переведен на дальнейшее сопровождение.

Также ОРЦ выступил в роли регионального ресурсно-методического центра – в рамках пилотного проекта к МИС «Ранняя помощь» были подключены пять социальных организаций и одна образовательная Иркутской области. Используя систему, учреждения смогут повысить качество и доступность услуг ранней помощи и оптимизировать нагрузку на персонал. Это первый подобный опыт межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания на территории России.

Проект внедрения qMS был реализован за шесть месяцев. Сейчас к МИС qMS подключено 56 рабочих мест, и 132 сотрудника центра используют систему для решения ежедневных задач по оказанию услуг медицинской и комплексной реабилитации, а также ранней помощи детям и их семьям.

«Благодаря внедрению МИС qMS, мы цифровизировали рабочие места специалистов службы ранней помощи нашего учреждения, идет расширение включенности в единую систему поставщиков услуг ранней помощи региона. Сейчас определяем новые решения, для внедрения технологий и алгоритмов формируем адаптированный под условия нашего учреждения модуль в информационной системе ″Ранняя помощь и комплексная реабилитация″. Благодарим компанию СП.АРМ за качественную работу и индивидуальный подход, систематическую помощь и поддержку в работе с МИС qMS», – отметила Татьяна Семейкина, директор ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

«Важным фактором успеха проекта стала высокая вовлеченность заказчика. Руководство ОРЦ создавало сотрудникам необходимые условия для полноценного включения в процесс обучения. Ведь важно не только внедрить систему, но и научить людей с ней правильно работать. Этому пункту мы всегда уделяем особое внимание и рады, когда заказчики понимают зачем нужно тратить на него время. Коллектив центра высоко оценил уровень организации очного и дистанционного обучения. Мы рады, что смогли облегчить рутинный труд специалистов центра, которые помогают маленьким пациентам адаптироваться к жизни», – сказала Мария Микуленок, руководитель проектов компании СП.АРМ.

В 2024 г. ОРЦ планирует расширить функционал для уже подключенных к ресурсному центру организаций до комплексной реабилитации, а также увеличить количество учреждений по ранней помощи и здравоохранению. Это позволит организовать межведомственное взаимодействие и создать единую информационную среду в системе ранней помощи детям и их семьям на территории Иркутской области.

***

Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы с учетом передовых мировых практик и зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.