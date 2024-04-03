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Интеграция виртуальной АТС «ТрансТелеКома» и продукта E-Staff повышает эффективность кадровой работы

Продукт «Виртуальная АТС» от компании «ТрансТелеКом» позволяет упростить работу с кандидатами и соискателями благодаря удобному модулю интеграции с программным обеспечением E-Staff. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

Такая интеграция позволяет решить целый ряд бизнес-задач кадровой службы. С ее помощью можно сократить затраты на рутинные операции, повысить лояльность клиентов и кандидатов, выявить слабые места в процессе обработки входящих звонков, контролировать качество работы сотрудников.

Объединение функциональных возможностей Виртуальной АТС и E-Staff делает более удобным и эффективным рекрутинговый процесс. У сотрудника кадровой службы теперь есть такие опции как звонок кандидату или контактному лицу в один клик, автоматическое определение кандидата или контактного лица по номеру телефона при входящем звонке, а руководитель рекрутингового подразделения сможет просмотреть историю звонков, аналитику по количеству входящих звонков, времени ожидания, процент неудавшихся звонков, а также прослушать записи любых разговоров.

«На сегодняшний день в любом бизнесе работа телефонии должна быть интегрирована с другими системами компании – это повышает эффективность процессов и упрощает контроль. У Виртуальной АТС компании ТТК реализовано более пятидесяти интеграций с различными программными продуктами. Коллаборация со специализированной платформой E-Staff поможет организовать работу по подбору персонала на совершенно новом уровне, объединив сильные стороны обоих продуктов для пользы вашего бизнеса», — сказал Илья Гуденко, руководитель департамента развития телеком-бизнеса АО «Компания ТрансТелеКом».

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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) работает на рынке уже более двадцати пяти лет. «ТрансТелеКом» является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле компании «ТрансТелеКом» – самые востребованные продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также инновационные услуги.

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