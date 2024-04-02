На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями»

В конце 2023 г. разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее ритейлер может быстро подключить сервис оплаты покупок частями на кассе в офлайн-магазине. Об этом CNews сообщили представители CSI.

Новая технология позволяет торговым сетям увеличивать средний чек, привлекать новых клиентов и повышать продажи — в том числе, позиций с высокими ценами. Кроме того, сервис повышает лояльность покупателей: они стремятся вернуться за второй, третьей и последующими покупками.

Интеграция актуальна для ритейла любой категории: FMCG, beauty, DIY, fashion и т.д. Сервис совместим с любыми платежными системами, продвигает партнеров через сайт и мобильное приложение.

Офлайн-версия «Долями» предлагает покупателю все те же преимущества, что и онлайн-формат. Покупки делятся на четыре платежа, оплата производится с шагом раз в две недели.

Для покупателя, который хочет оплатить товары на кассе через сервис, нет комиссии, ему не нужно заполнять документы с вводом паспортных данных и ждать одобрения. Достаточно отсканировать QR-код, пройти авторизацию, введя ФИО, почту и номер телефона, а также привязать банковскую карту для оплаты.

Первый платеж в размере 25% от суммы спишется сразу, остальные три части — по графику. При этом сам ритейлер не ждет полного расчета, а получает всю сумму целиком на следующий рабочий день. Возврат производится так же, как и при оплате другими способами, — клиент получает столько частей, сколько он уже оплатил.

Для подключения ритейлеру сначала необходимо подать заявку в сервис «Долями» и стать партнером. Затем на кассах на Set Retail (версия 10.3.23 и выше) интеграцию можно включить через личный кабинет в несколько кликов. Ритейлер может сделать это самостоятельно по инструкции, а по всем техническим вопросам можно обращаться в CSI.

Дмитрий Серегин, руководитель «Долями»: «Оплата частями интернет-покупок уже не новинка — BNPL стал привычным способом оплаты. Но в офлайне паттерны поведения покупателей пока другие. Мы же стремимся сделать покупки более легкими и финансово комфортными и в офлайне. Чтобы покупатели не отказывались от качественных товаров в пользу дешевых аналогов. А магазины не теряли клиентов. Поэтому сотрудничество с CSI — это еще один шаг к популяризации оплаты частями в офлайне, и начинается он с быстрого и простого подключения к сервису “Долями”».

«Мы рады предоставить возможность пользоваться современными средствами оплаты на кассах Set Retail без замедления скорости обслуживания», — отметил Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.

***

Компания CSI (Crystal Service Integration) создает решения для крупного сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование, предоставляет сервисную поддержку. Разработки CSI используют более 300 торговых сетей, 14 тыс. магазинов по всей России и странам ближнего зарубежья.

«Долями» — BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 г. Сервис позволяет разделить стоимость покупки на четыре части — без комиссий и переплат. 25% уплачиваются сразу, остальные три четверти будут автоматически списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты. Список партнеров сервиса можно найти в мобильном приложении сервиса, доступном на Android и iOS, или на сайте «Долями».